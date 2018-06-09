G7峰會失和 川普先閃赴星

友善列印
中國時報
／綜合報導

七國集團（G7）領袖峰會8日起一連2天在加拿大魁北克查爾瓦克斯舉行，還未登場就已充滿火藥味。法國總統馬克洪更直言美國不介意被孤立，他也不介意G7變成G6。有英媒形容G7處於42年來最大的分裂，甚至認為已分化成「G6+1」。可以預見川普的鋼鋁關稅等保護主義政策將面臨其他6國合力圍剿，不過川普似乎也不想被「冷臉」相待，決定9日上午就先行離開，搭機前往新加坡為川金會預作準備。

川普上台後力行「美國優先」政策，多次挑起盟友不滿。就連在峰會前夕，都還連發推文狠批東道主加拿大總理杜魯道以及曾經和他牽手抱抱的法國總統馬克洪，批評兩國徵收美國重關稅和實施貿易壁壘，從美國賺取1510億美元巨額貿易順差，長年占美國的便宜。

接著再發文批評杜魯道「一副怒火填膺」的樣子，只說到美加多年來的友好關係，卻從不提加拿大對美國奶製品徵收300%關稅，損害美國農民利益和扼殺美國的農業。

川普的貿易政策讓美歐之間出現嚴重裂痕。馬克洪7日揚言，加英法德義日等6國可能在G7峰會的尾聲排除美國，共同簽署聯合聲明。他推文寫道：「美國總統或許不介意遭孤立，但若有必要，我們也不介意簽署6國協議。」

對於歐美間的齟齬，川普的經濟顧問庫德洛6日淡化說，這只是「家庭式」爭吵，他同時強調川普會堅持對貿易的強硬立場。專家認為，盟友日益加劇的不滿，川普的反應可能是進一步加強對抗姿態，迫使盟友做出讓步。

(中國時報)

傳陸借金正恩專機 派戰機護航 美國會審查谷歌華為合作

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。