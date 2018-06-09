G7峰會失和 川普先閃赴星

2018年06月09日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

七國集團（G7）領袖峰會8日起一連2天在加拿大魁北克查爾瓦克斯舉行，還未登場就已充滿火藥味。法國總統馬克洪更直言美國不介意被孤立，他也不介意G7變成G6。有英媒形容G7處於42年來最大的分裂，甚至認為已分化成「G6+1」。可以預見川普的鋼鋁關稅等保護主義政策將面臨其他6國合力圍剿，不過川普似乎也不想被「冷臉」相待，決定9日上午就先行離開，搭機前往新加坡為川金會預作準備。

川普上台後力行「美國優先」政策，多次挑起盟友不滿。就連在峰會前夕，都還連發推文狠批東道主加拿大總理杜魯道以及曾經和他牽手抱抱的法國總統馬克洪，批評兩國徵收美國重關稅和實施貿易壁壘，從美國賺取1510億美元巨額貿易順差，長年占美國的便宜。

接著再發文批評杜魯道「一副怒火填膺」的樣子，只說到美加多年來的友好關係，卻從不提加拿大對美國奶製品徵收300%關稅，損害美國農民利益和扼殺美國的農業。

川普的貿易政策讓美歐之間出現嚴重裂痕。馬克洪7日揚言，加英法德義日等6國可能在G7峰會的尾聲排除美國，共同簽署聯合聲明。他推文寫道：「美國總統或許不介意遭孤立，但若有必要，我們也不介意簽署6國協議。」

對於歐美間的齟齬，川普的經濟顧問庫德洛6日淡化說，這只是「家庭式」爭吵，他同時強調川普會堅持對貿易的強硬立場。專家認為，盟友日益加劇的不滿，川普的反應可能是進一步加強對抗姿態，迫使盟友做出讓步。

(中國時報)