美國會審查谷歌華為合作

2018年06月09日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府商務部7日宣布與中興通訊達成協議，將放寬對中興的制裁。共和黨及民主黨參議員同日提案試圖擋下這項協議。此外，兩黨議員開始審查陸行動通訊大廠華為與谷歌（Google）的合作關係。

美國商務部長羅斯7日宣布已與中興通訊達成協議，中興將支付鉅額罰款與改組換取美國解除採購禁令。參議院民主黨領袖舒默、同黨參議員范荷倫及共和黨參議員柯頓則於同日提出法案，要求恢復對中興因違反出口管制而受到的制裁，同時禁止美國政府機構向中興或另一間大陸大廠華為技術有限公司購買、租賃設備及服務。

這項法案也禁止美國政府提供優惠或貸款補助華為與中興，或這兩間公司旗下的所有子公司及分支。

其他共同提案的參議員包括共和黨的盧比歐、柯林斯，及民主黨的布魯門塔和尼爾森。舒默7日上午在參議院演說痛批川普政府與中興的協議。他說，中興是國家安全威脅的事實，是由共和黨所帶領的美國各情報單位都有共識的結論，「總統現在匆忙為這家公司紓困」」，這顯示川普處理與大陸貿易問題表現軟弱。

臉書被爆與包括華為在內的4家大陸通訊製造商共享用戶數據後，華爾街日報8日指出，美國國會議員開始審視谷歌與華為的合作關係。報導形容，這是繼臉書後，又一矽谷巨頭捲入不斷升級的陸美數位冷戰。

報導也提到，美國民主黨籍參議員華納7日向谷歌母公司Alphabet以及社群網站推特（Twitter）索取和大陸合作方的一切數位共享協議資訊。其中包括Alphabet與大陸手機製造商小米及科技巨頭騰訊的協議資訊等。

(中國時報)