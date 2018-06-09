稱AV女星無信譽 朱利安尼挨批

川普私人律師、前紐約市長朱利安尼。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

前紐約市長朱利安尼自從加入川普的律師團隊後，接二連三狂言四射，甚至與自家陣營立場相左，堪稱豬（朱）隊友。朱利安尼繼前1天大放厥詞，稱川普的強硬態度迫使金正恩「跪求」重開峰會後，他7日又大嘴批評和川普傳婚外情的「暴風女」丹妮爾絲是成人片豔星，所以話不可信。此言一出，丹妮爾絲的律師大罵他「絕對是一頭豬」，川普應該馬上叫他滾蛋。

正在以色列特拉維夫參加投資會議的朱利安尼說，「我尊敬所有人類，但很抱歉，我對色情女優的尊敬，不如職業婦女或有影響力的女子，或那些懂得自重，不會為了性剝削而去販賣自己身體的女子。」他說，成人片女優這種職業「讓妳的言行沒有可信度，」「如果妳賣身賺錢，就是沒有名聲。我可能比較老派。」

朱利安尼愈說愈帶勁，稱人們「光是看她的德性」就知道這人的話信不得。此時連主持人都聽不下去，趕緊阻止並提醒他，在會議發表談話必須尊重女性。

丹妮爾絲的律師艾維納堤隨即在推特反擊，痛批朱利安尼仇女，他告訴美國有線電視新聞網（CNN）,朱利安尼 「絕對是一頭豬」，川普應該「馬上開除他。」色情產業與AV女優也同聲譴責，朱的言論「古怪且挑釁」。

不過朱利安尼仍為自己辯護，他接受CNN訪問時說，「如果妳是個女性主義者，卻支持色情產業，那妳的可信度就有問題，」他強調，丹妮爾絲是個騙子。

(中國時報)

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