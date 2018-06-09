家有賤兔搞破壞 她用愛感化

2018年06月09日 04:10 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

「賤兔」專搞破壞，主人卻「愛不釋手」！年僅1歲的「髒兔兔」是荷蘭侏儒兔種，雄性的牠卻相當不安份，經常趁女主人Nicki不注意時大搞破壞，不是將兔籠弄得一塌糊塗，就是到處咬電線跟沙發，讓Nicki十分頭疼，但由於牠可愛的模樣實在討喜，使得主人都「打不下手」，並視為「幸運物」般的疼惜。

活蹦亂跳 主人頭疼

家住基隆市的Nicki去年透過友人贈送，飼養了1隻侏儒兔，由於侏儒兔未滿1歲時，性徵並不明顯，還不知道是什麼性別，剛到新主人家時還很怕生，常常瑟縮在籠子角落，避不見人，一看到有人要摸牠，牠就會逃跑，讓Nicki費足心力，想要讓牠「融入人群」。

「一開始還以為是個乖寶寶，沒想到是隻『賤兔』！」Nicki說，某一天突然發現，牠把籠子裡的毯子、竹屋全都咬爛，放食物的小碗和睡覺的巢穴充滿著排泄物，還在籠子裡活蹦亂跳，撞來撞去，才知道原來牠是隻衛生習慣很差的公兔，於是將牠命名為「髒兔兔」。

Nicki還說，髒兔兔食量很大，經常吐舌頭討吃的，每次看牠可憐放出來走跳時，牠就開始搞怪，亂咬沙發枕頭跟電線，讓她每次都有追著牠跑，好不容易抱在懷裡乖乖地，一不注意就會跳出去找東西咬。

當成幸運物 很療癒

「牠是我的幸運物！」Nicki表示，雖然髒兔兔愛作亂，但卻是她的幸運物，自從養了這隻兔子後，心情都比較好，經過整天工作壓力，回到家看到兔子就很療癒，心靈有了個寄託，很多事都比以前看得開又順利，即使出國也會隨身攜帶著牠。

Nicki還笑說：「希望可以用愛感化牠，讓牠不要那麼調皮了！」

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(中國時報)