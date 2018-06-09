女教官教規矩 幫浪浪找新家

2018年06月09日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

本名陳玉玲的動物行為美女教官Annie，專門訓練問題行為犬隻，讓毛寶貝們聽話有禮貌、矯正不良行為，新北市府動物防疫保護處特地邀請她到板橋動物之家，教導志工及動保員訓練收容流浪毛寶貝，希望經過矯正，增加認養機會。

狗與主人找到自信

動保處指出，Annie擁有電機工程背景，擔任過軟體工程管理及高中教職，最初因認養的毛寶貝出現護食、破壞、亂便溺等偏差行為，讓她頭痛不已，轉而投入狗狗行為學及動物領導學研究，透過與狗狗相處貫徹領導學，從心理學角度輔導狗狗，教導主人如何成為稱職的飼主，幫助狗狗與飼主找到自信。

在板橋動物之家志工隊長楊玉萍介紹下，Annie特別從台中北上，傳授志工及動保員對於毛寶貝訓練及矯正行為方法，讓毛寶貝有禮聽話，增加認養機會，找到溫暖的家，甚至有機會成為工作犬或陪伴犬。

解密毛孩本能反應

動保員陳恩進說，Annie透過學習動物身體語言與毛寶貝溝通，解密毛寶貝的「本能反應」，動物之家收留的一隻毛寶貝，因為怕生警戒心強，看到人就露齒吠叫，經過Annie一個早上的訓練學習，已經可以牽出籠舍散步，讓所有人看了都感到訝異與高興。

動保處長陳淵泉也說，狗狗如果具有攻擊性等行為，通常不容易認養出去，透過犬隻訓練矯正問題行為，可以增加認養率，同時也希望多元化管道推廣認養、宣導正確飼養觀念，達到零棄養、零退養目標，讓新北市成為友善動物城市。

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(中國時報)