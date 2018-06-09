寵物大集合 特殊可愛受歡迎

2018年06月09日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

鸚鵡泡泡是果茶的寵物，最愛站在她的肩上。（甘嘉雯翻攝）

從國外回台的KUMAWEN從中途之家領養了黃金獵犬姊弟妮妮與HERO，剪毛時變成妹妹頭，照片上傳網路笑翻了一群網友。喜愛甜點的果茶養了一隻非洲科塞內加爾鸚鵡「泡泡」，還以泡泡外型做為店家LOGO。新竹市三民國小兄弟檔呂翔羽、呂育霖飼養「赫克力士長戟大兜蟲」，是兩兄弟的傲人寵物。

乖巧黃金獵犬 像小小孩

KUMAWEN說，兩姊弟差1歲，姊姊妮妮很乖巧又黏人，連她上廁所都要跟，環抱著馬桶就睡著了，睡姿跟牠小時候一模一樣。而弟弟HERO則很活潑，每天早上會固定到樓頂跑步，自己跑完後開心下樓，根本像小小孩。

果茶白天的工作是甜點專賣店的老闆娘，籌設開店期間，選擇泡泡的樣子當作LOGO的發想，而且還是倒過來的模樣，非常可愛。不過泡泡撒嬌方式竟是咬她的手指頭，讓果茶哭笑不得。

翔羽、育霖兩兄弟的寵物很特別，不像一般人愛毛小孩，兄弟倆喜歡的是甲蟲、昆蟲，舉凡鍬形蟲、獨角仙、竹節蟲都是兩人的最愛，尤其是養了2年多的印尼品種「赫克力士長戟大兜蟲」更是兩人的傲人寵物。

小小兄弟檔 最喜歡昆蟲

翔羽說，國小2年級喜歡昆蟲生物，爸媽帶他到台灣昆蟲館找到較少見的印尼種「赫克力士長戟大兜蟲」飼養，一路從繭幼蟲養起，直至2歲左右才孵化為成蟲，過程雖辛苦，但甘之如飴。

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(中國時報)