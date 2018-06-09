黃金角蛙 幼童當小公主寵愛

溪州鄉立幼兒園成功班的小朋友養了1隻名叫「小公主」的黃金角蛙。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣溪州鄉立幼兒園成功班養了1隻名叫「小公主」的黃金角蛙，小朋友愛護牠，下課就會找牠說說話，並透過觀察，認識家鄉的特殊農村文化與生態，老師也會對小朋友機會教育說「愛牠，就要珍惜牠」。

溪州鄉幼兒園為讓小朋友更深入認識自己的家鄉，每個學期都規畫不同的主題活動，成功班本學期主題是「家鄉的池塘」，老師會帶著幼童到田野間找尋青蛙和蝌蚪，這個活動也刺激小朋友想要養青蛙。

認識家鄉農村生態

鄭亮妍的阿公知道她與班裡的小朋友的心願 ，於是掏腰包買了1隻「黃金角蛙」送到幼兒園，作為小朋友的寵物，小朋友看牠可愛的模樣，很興奮，還希望牠長大以後是1隻可以「生出更多可愛的青蛙寶寶」的青蛙媽媽，所以為牠取名叫「小公主」。

變得喜歡觀察動物

小朋友很喜歡「小公主」，下課時會去找牠聊天，有的則會拿著放大鏡，仔細觀察牠身上的紋路有沒有在變化，但是沒有幾個人敢去抓，儘管如此，還是有貼心又大膽的小朋友定時為牠換水並餵食，為讓「小公主」不要餓肚子，也特別在教室外的小池子養魚當牠的食物 。

白昕霓是個大膽的小女生，她細心捧著「小公主」說，摸起來軟軟滑滑的像球一樣，好可愛。老師陳泱錚表示，幼兒園自從有了小公主 ，小朋友確實變得特別喜歡觀察動物，不過擔心小朋友隨手亂抓可能傷害到牠，因此要隨時叮嚀「溫柔對待牠」。

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