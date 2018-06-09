亡犬愛的約定 陪小孩養兔子

小綺為遵守與亡犬Vivian的約定，於是改養起兔子，黑色名叫球球、白色則是豆豆。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

養狗經驗長達20年的小綺，說起那隻她最愛的狗家人Vivian，眼中流露出無盡思念，彷彿她不曾離開過。小綺為遵守與亡犬的約定，同時又想培養年幼的一雙兒女，愛護動物及尊重生命的觀念，於是改養起兔子。儘管與過去的飼養習慣不同，但她認為養寵物的樂趣，全靠自己去發掘。

養狗20年 流浪犬同床眠

Vivian是中途之家的流浪狗，為古代牧羊犬，因緣際會下被小綺收養，與小綺一同歷經人生大事，包含結婚生子等。小綺回憶起當時收養Vivian時，她約是6、7歲的成犬，相當於40多歲的中年人，但卻有嚴重的分離焦慮症，只要一緊張就會不停咬指，讓小綺看了很心疼。

為給Vivian充分安全感，小綺與Vivian在客廳沙發睡了1周，本想訓練祂獨立，但小綺幾乎無法離開Vivian的視線，最後她們以同房共床的生活模式，度過了好幾年，直到小綺的大兒子出生後才分房。隨著Vivian年紀越大，身體功能也每況愈下，甚至只有吃飯或上廁所才會起身；但因當時小綺又懷上女兒，實在無法分心照料Vivian。

最終Vivian要離世的那天，小綺彷彿有預感，儘管她身懷六甲，仍雙腳跪坐在地上，哭著要病痛纏身的Vivian「放輕鬆、不要硬撐」，並感性地說出「妳是我最後、也是最愛的一隻狗」，當天下午Vivian便在家附近安然離去。

兒女長大 教導尊重生命

兒子女兒陸續長大後，小綺發現他們對動物少有側隱之心，不太懂得愛護與尊重生命，加上在網路看見有人養兔子，認為兔子較為溫馴，於是有了球球和豆豆的加入，目前2隻兔子約為1歲多，分別為一公一母，是小綺一家人的新成員。

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