許立明愛毛孩 打造5星動保園區

與親密的毛小孩家人共處時，許立明把公務擺一邊，難得輕鬆自在。（許立明提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄市有一座占地逾500坪、還有套房的五星級燕巢動物保護關愛園區，讓流浪動物享有寵物待遇！高雄市代理市長許立明是幕後推手，因為他也是寵物族，化疼惜自家毛小孩的小愛為大愛，盡其所能地給天下毛小孩最完善的照顧。

讓流浪動物享有寵物待遇

許立明與牽手都很喜愛動物，養了一對哈士奇，12年前，他隨花媽陳菊南下高雄市服務時，這些親密的家人也隨行。

觸及他最愛的哈士奇話題，許立明沉思了許久，彷彿墜入時光隧道，良久才緩緩吐露出人狗情緣。

每晚遛狗，是相處的親密時光，也是許立明沉思城市轉型或思索如何面對市政艱難挑戰的時刻。數不清的夜裡，不知是哈士奇陪許立明或許立明陪哈士奇，在愛河畔、高雄港邊，一起眺望著河港，亞洲新灣區等翻轉城市命運，下個產業引擎啟動的思維自此悄悄萌芽。

曾有一次在遛狗時，哈奇士遭到其他狗的挑戰，呲牙裂嘴對峙，許立明擋在中間扮和事佬，寧可自己被咬傷，也不讓兩狗互咬造成傷害。

養狗養貓多年 療癒身心靈

哈士奇2年前驟逝，他的心情盪至谷底，愛貓的牽手送了他幾隻貓，盼貓的溫馴靈巧能填補喪犬的傷痛。過了好些日子，貓又生下貓仔，每天忙完繁重公務回家，看著貓兒一家和樂模樣，一天的疲憊獲得療癒。

不過，多年養狗的經驗，許立明始終忘不了人類最好朋友的忠心、靈敏及堅守崗位的特質，於是，他也力推打造全台環境最優質的搜救犬訓練中心，追蹤每個細節，讓搜救犬與訓練員培養深厚的情感，在災難現場能發揮最大功能，在黃金時間裡搶救寶貴的性命。

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(中國時報)

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