養蟑螂當金雞母 他月入20萬

養蟑螂雖成為「蟑螂王」謝瑋晏的金雞母，他仍有幾十隻心愛的馬達加斯加蟑螂只養不賣。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

49歲的謝瑋晏是全台最大的蟑螂培養戶，在泰山區的養殖場內培育了近270萬隻蟑螂，還培育出1隻要價5000元的黃金蟑螂，博得「蟑螂王」稱號，蟑螂成為他月入20萬的金雞母；除了市場交易，謝瑋晏也把其中數十隻蟑螂當作自己的觀賞寵物，他笑說，之後還要做一個植物造景缸，當作寵物蟑螂的樂園。

謝瑋晏原本是汽車業務，5年前改行與朋友合作飼養被當成飼料的螳螂，從此踏入昆蟲培育的領域，他發現蟑螂的市場價值高，且少有人經營，特地跑到新店研習，全心投入發展蟑螂養殖產業，成為台灣最大的蟑螂培養戶，每月收入至少20萬元。

養殖場不到10坪的空間，放置著溫控設備和培養箱等設備，養育著超過270萬隻蟑螂，蟑螂種類除了有市面常見的杜比亞和櫻桃紅蟑，還有形似甲蟲的馬達加斯加黑蟑螂，1隻售價300元，謝瑋晏更培育出世界少見的「黃金蟑螂」。

謝瑋晏說，黃金蟑螂就是杜比亞的白化品種，極為稀有，培育一隻平均要花3、4年，他成功培育出第一隻黃金蟑螂時，立刻被人以5000元的價格收購。

他說，養蟑螂主要是看中牠的特化蛋白質，是寵物飼料極佳的選擇，市場價值高；觀賞用馬達加斯加蟑螂單價高，自己培育出杜比亞白化品種後，也為觀賞用蟑螂市場帶來更高的利潤。

雖然養蟑螂儼然成為金雞母，謝瑋晏仍有幾十隻心愛的馬達加斯加蟑螂只養不賣，未來想要製造結合植物的造景缸，打造寵物蟑螂的樂園。

(中國時報)

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