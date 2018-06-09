車行老闆瘋魟魚 鸚鵡、守宮惹人愛

游乾舜愛上魟魚圓滾滾模樣，一頭栽進繁殖與飼養的世界。（林和生攝）

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中國時報
／綜合報導
鸚鵡阿乖陪著鄭婦擺攤賣荔枝。（楊漢聲攝）
守宮憑藉著迷人的雙眼、時髦的斑點及超療癒的獨特外型，吸引不少人進入養爬蟲世界。（劉宥廷攝）

12年前首次接觸魟魚的車行老闆游乾舜，被牠圓滾滾的模樣所吸引，一頭栽進飼養與繁殖領域，就連原本睡覺的臥室都硬被改成「水族缸」，友人戲稱他為「瘋子」，但也樂此不疲，目前共飼養150隻，生活環境幾乎都已魚群包圍。

「看到喜歡就買」，游乾舜說，起初開始養殖，全台只要聽到哪裡玩家有新品，便立刻提著現金要求對方割愛，並嘗試繁殖，透過混種、雜交，讓被上紋路有了變化，玩著玩著就像著了魔一樣，「根本停不下來」，曾有玩家一口氣開價150萬元要買他一隻魟魚卻遭拒絕。

台東縣鄭姓婦人靠種植荔枝維生，採收荔枝後就在縣內各主要幹道旁擺攤販售，身旁總是跟著一隻可愛鸚鵡「阿乖」，陪伴她在街上擺攤，且不時叫上「媽媽」、「謝謝」，可愛模樣惹人憐愛，成為另類最佳銷售員。

守宮在熱門的冷門寵物中，憑藉著牠們溫暖的笑容、迷人的雙眼、時髦的斑點及超療癒的獨特外型，吸引不少人進入養爬蟲世界，愛爬玩家桂子涵養的肥尾守宮模樣超萌，常和牠朝夕相處，除拿在手上也會讓牠爬在身上；她笑說，最常遛的是壁虎。

桂子涵說，豹紋守宮是守宮當中較適合無經驗者飼養的物種，養守宮並不難，牠們需要比較高的溼度，所以飼養盒底材以無菌土混合爬蟲沙最為理想，也可以用報紙或其他比較具有吸水性的紙材，加上一個產卵盒和一個水盆就可養。

(中國時報)

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