五德國小慶百歲 挑戰海上小鐵人

2018年06月09日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖五德國小歡慶百周年，8日舉辦創意海上畢業典禮，14名畢業生以獨木舟、SUP立式划槳及浮潛挑戰大海，鍛鍊海上小鐵人贏得光榮畢業桂冠。

五德國小校區緊鄰馬公內海灣，響應澎湖以海立縣，特別將獨木舟、SUP、風帆船、浮潛等海洋運動融入健康與體育學習課程，積極發展學校特色教學，打造澎湖海洋小學。

今年興逢創校百周年慶，五德國小一改傳統，將過去陸上鐵人三項畢業典禮創新為海上出發，校長陳鴻賢親率14名畢業生下海挑戰新任務。

一大清早全校師生齊聚校區旁日據時代建造的五德碼仔頭，鳴槍聲響揭開序幕，畢業生一一下水挑戰第1個項目「浮潛前進」，大夥配戴著蛙鏡及呼吸管奮力向前游。

緊接著第2個挑戰項目「SUP立式划槳」航行至雞母塢塭，再進行第3個挑戰項目「獨木舟（骨架蒙皮印地安舟）」，短暫休息後原路返回碼仔頭完成所有挑戰，上岸接受所有在校生歡呼與榮耀，宣示晉身新五德海上小鐵人。

其中最具特色的「骨架蒙皮印地安舟」，所有準畢業生利用去年暑假時間齊心合力製作這艘骨架蒙皮印地安舟，這次很驕傲划著自己手工打造的獨

木舟，象徵了親手創造夢想，航向璀璨的新明天。

校長陳鴻賢期許每位畢業生，勇於挑戰自我永不放棄，未來的人生大步勇往直前。

(中國時報)