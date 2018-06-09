省城隍廟創新 推黑白平安米

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中國時報
／台北報導

以米代金再進化！台灣省城隍廟研發創新平安米，搭配城隍爺治理陰陽和黑白分明的特色，推出獨一無二的「黑白平安米」，外包裝還印有可愛造型的城隍爺與七爺、八爺，讓信徒拿來替代紙錢外，拜完還可帶回家和家人一起吃平安，或交給廟方捐出做公益。

民眾到廟裡拜拜，隨喜添香油錢到功德箱後，可取用金紙到金爐焚燒，為保護環境，北市民政局自2016年起力推「以米代金」，信眾可以選擇金紙或平安米。

民政局宗教禮俗科長林蕙雅指出，推出以米代金至今，已有內湖碧山巖開漳聖王廟、中正區南福宮、芝山岩惠濟宮等13家宮廟響應，南福宮更是全面以平安米取代金紙，碧山巖推出以米代金後，大概有3至4成的民眾選平安米，今年農曆過年後，約有超過一半信眾都選米。

台灣省城隍廟8日首度對外曝光「黑白平安米」，並在年度第一場超薦法會上採用黑白平安米祭拜，民政局員工也粉墨登場，演出短劇告訴信徒以米代金可免去空氣汙染外，也不會減少對神明的敬意。

民政局副局長吳坤宏說，古禮祭祀時，敬奉品分為吃、穿和配件3大類，到了周朝發展出「飲福受胙」的概念，意指祭拜後不焚燒，分享敬奉品吃平安、獲神明庇佑，也就是以米代金觀念的由來。

省城隍廟董事長廖鴻昌表示，黑白雙色的米取自城隍爺治理陰陽、黑白分明的特色，選用來自雲林西螺的台灣在地白米與黑糯米，表達對城隍爺的敬意，外包裝上有Q版城隍爺和七爺、八爺，代表眾神加持，黑白米一起吃，則象徵調和陰陽、保佑家庭和睦。

(中國時報)

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