克服數學恐懼症 衝上會考榜首

2018年06月09日 04:10 中國時報 廖素慧 、 張伊珊 ／嘉市縣報導 ／嘉市縣報導

嘉義區國中會考8日成績揭曉，嘉市民生國中黃芃蓁、北興國中陳羿妘、黃筠媗，以及嘉縣朴子國中林佳穎、龔苑榕及永慶高中國中部羅元里，6人的成績皆為5A++及作文6級分，同為今年嘉義區的榜首。

最特別的是朴子國中龔苑榕，數學平時月考大多7、80分，不算太突出。她表示，自己從小就討厭數學，看到不會的題目便跳過。國二下學期時，為與討厭的數學共處，她決定以正向能量告訴自己，「不要討厭數學」，並要求自己認真思考每個考題，終於克服數學劣勢，一舉在會考拿下好成績。

北興國中校長張金龍說，該校有陳羿妘、黃筠媗2名榜首，比去年增加；其中，黃筠媗已錄取嘉中科學班，陳羿妘的姊姊2年前也考滿級分，姊妹都先後榮登榜首。

民生國中黃芃蓁說，作文《我們這個世代》，題目很廣，她從科技出發，談到溫度與人心，提及在社會變遷科技發達的世代，學習自我保護的方法是避免網路霸凌的不二法門。

永慶高中國中部的羅元里透露，自己喜歡看微博論壇、追文手，在作文《我們這個時代》曾提及，新世代不少讀者若遇意見紛歧，往往無法理性回應，多互相抨擊；他認為，儘管身處自由時代，卻無法懂得尊重與包容，他將此一觀察運用在作文中，獲得評審青睞。

同樣喜愛廣泛閱讀的朴子國中林佳穎則認為，目前這個世代缺乏考驗，許多人在成長過程中，受到父母及師長的過度保護，使得他們因少有挫折，導致抗壓性低落，同時盼大人們勇敢放手，讓這世代的人學著解決問題。

(中國時報)