大林蒲落塵調查 1／4來自中鋼

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中國時報
／高雄報導

大林蒲地區居民飽受落塵困擾，自嘲特產是「金閃閃的落塵」，更將矛頭指向中鋼。環保署為此展開1年調查，8日公布結果，證實有1/4落塵量來自中鋼，剩下3/4研判可能來自石化業等產業；立委賴瑞隆指示環保署盤整所有汙染源，3個月內提出具體因應作為。

環保署副署長詹順貴提及，當初大林蒲居民懷疑落塵量皆為中鋼貢獻，因此以中鋼為核心目標做採樣，從106年8月至107年4月採樣，中鋼去年底設置防塵網，調查顯示有1/4落塵來自於中鋼，另有3/4為毒性強的重金屬。

詹順貴研判，落塵來源除了中鋼外，可能來自石化等產業，必須進行全面汙染源盤整。立委賴瑞隆認為，在遷村之前，必須顧及居民健康，疾呼環保署儘速在3個月內，完成工業區及國營事業統整汙染源，提出改善計畫。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，調查結果顯示防塵網防治效力沒那個高，一旦風向改變就破功。小港、大林蒲地區居民自嘲特產是金光閃閃的落塵，要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊則直言，防塵網不具功效，家裡1天要掃3次地，希望中鋼比照中龍「加蓋」，設置室內堆置廠。

對此，中鋼回應，陸續設置三面防塵柵網，於原料儲存場四周形成環狀防塵設施，同時搭配冬季增加噴灑水，每2小時1次改為每1小時1次，每日廠區道路加強洗掃110公里，有效防制粒狀物逸散。

(中國時報)

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