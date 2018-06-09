肌萎生羅仁宏 逆境應考成績佳

罹患罕見裘馨氏肌肉萎縮症的羅仁宏，平時好學不倦，在會考考出理想成績。（東原國中提供）

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中國時報
／台南報導

國中教育會考8日公布成績，南市新東國中、南新國中皆有同學拿下滿分；私校南光中學則是1位同學滿分，4位同學拿下會考5A++，另有罹患罕見裘馨氏肌肉萎縮症的同學羅仁宏逆境讀書也得到不錯成績。

新東國中校長陳惠文表示，這次學生表現亮眼，其中拿下會考5A++、作文6級分的蘇晏禾，目標台南女中；至於從來都沒上過補習班的陳秉威，憑著自學和多問，拿下會考5A++、作文5級分的好成績，目標則鎖定台南一中，7月還將考取科學班。

南新國中周馨慧也拿下會考5A++、作文6級分的好成績，目標台南女中。同樣取得亮眼分數的黃芃睿，本身患有重度聽障，但不被自身限制所擊倒，努力不懈，拿到會考2A+3A、作文4級分的優秀成績。黃芃睿說，很感謝師長的用心教導和無微不至的照顧，目標是台南一中。

不被逆境打敗的還有罹患罕見裘馨氏肌肉萎縮症的東原國中學生羅仁宏，不畏風雨天天藉由電動車往返學校和家中近5公里路程，好學不倦的態度，拿到會考3A、2B++的不錯成績。東原國中校長陳一仁表示，仁宏的成績跟預期差不多，他在學校成績本就名列前茅，校內總成績排名也是全校第一，以他心中的第一志願新營高中來說，不用會考成績，一定上榜。

私立南光中學施柔妤則以會考5A++、作文6級分拿下優異成績，校內也有4人5科A++，5A以上則有45人；校方表示，今年學生締造佳績相信榜單也十分亮眼。

(中國時報)

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