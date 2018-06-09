會考成績出爐 雙胞胎上雄女

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中國時報
／綜合報導

國中會考8日公布成績，高市陽明國中174名學生、五福國中163人、龍華國中116人、正興國中83人獲5A，由於今年題目偏難，因此各校滿分滿點人數普遍減少，不過湖內國中出現會考實施4年來首位滿分滿點學生，全校相當振奮。

屏東縣包括中正、明正、南榮及東港等國中都考出5A++、作文6級分佳績，中正國中校長涂志宏發現，今年獲得好成績的學生在音樂、科展等領域都有好表現，顯示適時的紓壓有助提升學業，傳統苦讀已不再是趨勢。

作文題目「我們這個世代」考出程度，今年拿6級分滿分的學生較少，陽明國中柯穎廷是全校唯一5A++、作文滿級分的學生，她寫到在學業為重的教育環境下，現代學生仍對電競等課外活動充滿興趣，仍有勇敢追夢的可能。

湖內國中吳亭如勇奪5A++、作文6級分，是該校第1位滿分滿點學生，她個性內向、律己甚嚴，平時對閱讀、科學實作及田徑運動很感興趣。

正興國中雙胞胎姊妹陳亭伃、陳亭安都是5A，應可攜手上雄女，但姊姊亭伃笑說希望未來同校不同班，因為可不想和妹妹競爭課業，「相煎何太急」。

屏東縣中正國中今年達5A以上共有38人，5A++有5人，郭庭榞、李家珊作文皆獲得6級分；另明正國中5A以上有55人、5A++有3人，其中陳英睿作文也拿到滿級分。且獲得好成績的學生有多位是參加機關王、科展比賽常勝軍。

(中國時報)

人猴和平相處 佛光校園風景

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