柯直播自誇 讓公務員變聰明

2018年06月09日 04:10 中國時報 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前在臉書PO文，自豪市府脫離千億負債俱樂部，不過外界質疑，柯文哲3年來還520億是收割前市長郝龍斌政績，甚至指債多是因為沒有重大建設，柯文哲與市府副祕書長陳志銘8日親上火線，分別透過網路直播澄清，柯更直呼：「柯文哲當市長後，公務員都變聰明了！」

柯文哲在臉書宣布北市正式脫離千億負債俱樂部後，吸引36萬網友按讚，對手國民黨台北市長參選人丁守中批評，柯市府能還債520億，是收割郝龍斌的招商權利金，還拿郝留下的231億元歲計賸餘還本，網友更揪出柯文哲疑挪用318億捷運固定資產重置基金還債。

陳志銘昨為破除質疑與批評，透過網路直播逐項提出反駁，他澄清南山人壽廣場權利金在柯文哲上任前，權利金都已收完，北市府也未挪用北捷重置基金，甚至柯市府的歲計賸餘比郝的231億更高，達422億元。

他強調，指柯市府沒有建設是不客觀的，包括市場改建、斯文里三期公辦都更、站前廣場和萬華雙子星等，因為柯文哲對追加預算管控嚴格，也因此追加預算比例從過去16％降至3％，雖然稅入超收但沒有追加預算、4年零舉債，所以加碼還債。

此外，柯文哲昨在臉書便當會，邀北市工務局長彭振聲討論市政建設，彭振聲以文山區防洪為例，原本治水工程因土地徵收須花23億，後來向軍方商借土地，工程款僅用8億，推動建設又能省錢，一旁的柯文哲突然插話，「柯文哲當市長後，公務員都變聰明了。」

(中國時報)