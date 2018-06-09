長照人力短缺 年輕人搶飯碗

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中國時報
／高雄報導

台灣人口老齡化嚴重，高雄市政府社會局結合15間民間單位建構照顧實務指導員服務體系，讓這些照顧實務指導員到宅指導家庭照顧者照顧失能者。高雄市政府社會局仁愛之家說，近年來有愈來愈多年輕人加入長照行列。

根據衛福部統計，有超過6成的失能人口是由家人親自照顧。仁愛之家表示，很多家庭因為經濟因素，找了外勞幫忙看戶長輩，儘管省了荷包，但這些外勞卻不是專業的，無法掌握為長輩翻身的訣竅等，對於失智的長輩是一項折磨。

至今年3月分的統計，高雄市的長照人員約3600餘人，此不包含家扶與外勞人員，而高雄市需要長照看戶的有8萬人，可見其缺口相當巨大。近年來有愈來愈多年輕人加入長照行列，月薪32K起跳。

鄧太太說，自從丈夫生病倒下後，她便全心、全力親自照顧，但隨著年紀增長，體力開始不堪負荷，在照顧上心理擔憂愈來愈多。原本，醫生建議鄧太太申請外籍看護來家中協助減輕照顧壓力，或者送至安養院給專業人員照顧，但鄧太太因為經濟考量及不捨與丈夫分開，一肩扛起照顧壓力及責任。

所幸，高雄市政府社會局自105年起，開始推廣「照顧實務指導員」計畫，讓這些經過專業訓練的照顧實務指導員主動走入民眾家中，指導家庭照顧者們正確的照顧方法。

(中國時報)

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