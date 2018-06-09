強忍喪父痛 為母拚上北一女

基隆市碇內國中的方佳柔，以總分34.8分的國中會考成績有望考取北一女，未來希望從醫，幫助需要幫助的人。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

「不想給媽媽負擔，所以我只能努力！」國中會考放榜，去年獲得過總統教育獎、就讀基隆市碇內國中的方佳柔，以總分34.8分的成績可望考取北一女。阿美族血統的她家境並不寬裕，國一時面臨了喪父之痛，母親獨自把3個小孩給帶大，佳柔為了不想讓母親太辛苦，努力不懈地用功讀書，也給了媽媽最好的禮物。

會考成績出爐，碇內國中女狀元方佳柔以4A++、1A+、總分34.8分（不含原住民加分）的成績有望拚上北一女，令師長都非常振奮，而佳柔之所以能獲得好成績，來自於她不想成為母親的負擔，拚命用功讀書，為母親分憂解愁。

方佳柔老家在台東，出身原住民家庭的她，從小就很認真優秀，在學校功課都是名列前茅，更擔任班長，且能文能武，不但拿過全校女生800公尺賽跑第一，還獲得阿美族語朗讀比賽基隆市第1名、全國第3名，也熱愛唱歌、打籃球，深受同學喜愛。

方佳柔能文能武 人緣佳

不過，佳柔就讀國一時，父親不幸病逝，帶給她很大的打擊，母親從此身兼父職，一面照顧小孩、一面在外工作，排行第二的佳柔不忍心讓媽媽這麼辛苦，便埋首苦讀，考取好成績。

「家裡失去爸爸的依靠，那我更不能讓媽媽辛苦下去！」方佳柔說，母親幾乎很少督促她，但她為了不讓母親失望，自動自發唸書，由於父親病故，未來希望自己可以從醫，幫助更多人，更想要協助族人，成立一個族語育樂園。

埋首苦讀 為母分憂解愁

此外，方佳柔也在去年榮獲總統教育獎，由總統蔡英文親自頒發15萬元獎學金給她，對此，校長王淑芬及班導師陳幼芳都引以為傲，並表示「佳柔非常孝順，面對逆境、奮戰不懈的精神令人動容，是同儕之間最好的楷模！」

(中國時報)

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