肌萎生拚出27分 續留丹鳳

2018年06月09日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國中教育會考成績8日出爐，全台5A學生數大減，新北市5A人數從去年3005人下降到2483人，比例從8.07％微跌至7.02％，與全國平均降幅相當；其中，丹鳳高中國中部黃宥嘉雖罹患肌肉萎縮無力症，但他不向命運低頭，考取27分好成績，選擇繼續留在丹鳳升學，繼續為人生奮鬥。

黃宥嘉 脊椎支撐苦讀

國中教育會考成績出爐，全國成績普遍下降，成績5A人數從去年的2萬1059人、占8.80％，跌到今年的1萬7619人、占7.77％，新北市今年報名人數3萬5236人，5A人數有2483，比例較去年微幅降低1.05％。

丹鳳高中國中部黃宥嘉，罹患肌肉萎縮症無力症，只能靠脊椎支撐，吃飯、如廁、書寫、調整坐姿都需專人協助，每節課還須平躺10分鐘才能繼續上課。

但黃宥嘉不向命運低頭，以驚人毅力參與校內外課程與活動，從不缺席。他說，全班同學都是他的小天使，除老師細心指導，同學常主動幫忙他抄寫筆記和聯絡簿，讓他可以跟上進度。這次考出27分（1A++、1A+、2A、1B+）成績，可上新北前段志願學校，但他決定留在丹鳳升學。

另外，自強國中胡家嫻拿到5A++，足以錄取第一志願，她因奶奶生病無法自理生活，放學後需和姊姊輪流照顧奶奶，課餘時擔任學校處室工讀賺取生活費，減輕家中負擔。

胡家嫻 工讀考出5A++

胡家嫻表示，在學校除了專心聽講，回家之後安排進度複習，考前將以往的寫錯或猜對的題目弄清楚。因此，她3年來無論藝術、語文、體育及課業都名列前茅。教育局將在九大區提供選填志願電話諮詢服務，服務時間從21日至28日提供電話諮詢，23日提供志願選填現場諮詢服務。

(中國時報)