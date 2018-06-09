滿級分張芷薰 從沒補習過

市府教育局邀請成績優良學生，分享讀書經驗。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
、呂筱蟬／桃園報導

107年度國中會考8日寄發成績單，成績亮眼學生包括滿級分的桃園國中張芷薰5A++、6級分，大有國中學生傅俍祁為了拚武陵還剃個大光頭，桃園國中曾道茗從後段班拚到前幾名，內壢高中李芷姍則患有第一型糖尿病。教育局長高安邦表示，從孩子身上看見人生正確態度。

偏鄉生陳龍獲得5A

偏鄉新屋區大坡國中陳龍獲得5A優異成績，他的父母經商，從小雖然家鄉的資源不多，他還是盡可能學習，從小到大維持第一名成績。他放棄報考私校留在新屋，只為單純的生活才是有利於學習，學業、體育競賽都很優異，目標錄取武陵高中。

從沒補習過的張芷熏因父母擔任高中數學教師及國中國文教師，有問題就可以立刻獲得解答。大有國中傅俍祁2個月前將自己理成大光頭，下定決心要進入武陵，校長陳家祥說，同學的表現都讓人讚賞。

桃園國中曾道茗是隔代教養，他從後段成績拚到前幾名，除毅力外，會考前把握每分每秒把不會的問題問同學。中興國中邱妤媗媽媽為印尼籍配偶且為重度身心障礙人士，她不受環境限制，平時熱心服務，擔任班級學藝股長以及英文小老師，會考成績不錯。

曾道茗後段拚到佳績

內壢國中李芷姍罹患第一型糖尿病，她須自己打針控制病情，但不被病魔打倒，積極參與學校活動。黃靖茹則因家境不好，還是學校食物銀行的領取者，對於食物銀行提供協助，將來必回饋學校及曾幫助過她的所有貴人。

(中國時報)

肌萎生拚出27分 續留丹鳳 部落吊橋 恐淪三不管地帶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。