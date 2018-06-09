滿級分張芷薰 從沒補習過

2018年06月09日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

107年度國中會考8日寄發成績單，成績亮眼學生包括滿級分的桃園國中張芷薰5A++、6級分，大有國中學生傅俍祁為了拚武陵還剃個大光頭，桃園國中曾道茗從後段班拚到前幾名，內壢高中李芷姍則患有第一型糖尿病。教育局長高安邦表示，從孩子身上看見人生正確態度。

偏鄉生陳龍獲得5A

偏鄉新屋區大坡國中陳龍獲得5A優異成績，他的父母經商，從小雖然家鄉的資源不多，他還是盡可能學習，從小到大維持第一名成績。他放棄報考私校留在新屋，只為單純的生活才是有利於學習，學業、體育競賽都很優異，目標錄取武陵高中。

從沒補習過的張芷熏因父母擔任高中數學教師及國中國文教師，有問題就可以立刻獲得解答。大有國中傅俍祁2個月前將自己理成大光頭，下定決心要進入武陵，校長陳家祥說，同學的表現都讓人讚賞。

桃園國中曾道茗是隔代教養，他從後段成績拚到前幾名，除毅力外，會考前把握每分每秒把不會的問題問同學。中興國中邱妤媗媽媽為印尼籍配偶且為重度身心障礙人士，她不受環境限制，平時熱心服務，擔任班級學藝股長以及英文小老師，會考成績不錯。

曾道茗後段拚到佳績

內壢國中李芷姍罹患第一型糖尿病，她須自己打針控制病情，但不被病魔打倒，積極參與學校活動。黃靖茹則因家境不好，還是學校食物銀行的領取者，對於食物銀行提供協助，將來必回饋學校及曾幫助過她的所有貴人。

(中國時報)