部落吊橋 恐淪三不管地帶

2018年06月09日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

攸關民眾生命安全的吊橋、流籠，竟是三不管地帶？台中市和平區山區不少吊橋、流籠已修建30年，屆使用年限，管理權責到底是區公所、市府，還是國家公園？市議員憂心淪為三不管地帶，雨季將來臨，險象環生！台中市副市長林陵三表示，原協調由和平區公所負責，但公所人力及專業不足，有待一步研議。

纜繩老舊 安全堪慮

市議員朱元宏、洪金福為原住民發聲，和平區山區約有20多條吊橋與流籠，歷經風吹雨打，不只橋面木棧板毀壞鬆脫，吊橋纜繩老舊，安全堪慮，卻是民眾對外唯一通道，攸關人命的吊橋及流籠，政府不能互踢皮球，趕快釐清管理與維修的責任。

「和平專案以和平區為主，市府也要為吊橋和流籠安全，多一點關愛眼神！」朱元宏並指出，南湖溪一號吊橋工程快完工時，竟發生橋梁兩端基座疑打椿深度不足，目前停工，品質亮紅燈。

維修提報4年 沒人管

洪金福說，有的吊橋維修從2015年就提報，現在年底要選舉，快4年了，市府不要再拖下去了，發現危險性應立即改善，需要新建的也應協助興建，但目前未有統一的機關作為窗口處理，盼市府爭取前瞻經費，協助整修部落道路與吊橋。

林陵三表示，之前辦理南湖溪一號吊橋工程時，發現和平區公所有人力上的問題，下周他將再邀集相關單位會商。建設局長黃玉霖指出，和平區公所為自治機關，市府透過和平專案協助公所辦理各項業務，今年為和平區爭取1.2億元路平經費，將會進行跨域幹道與部落道路的路平工程。

(中國時報)