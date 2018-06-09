中央挹注 台南社宅明年動工

2018年06月09日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

中央推動「8年20萬戶社會住宅興辦計畫」，內政部長葉俊榮8日允諾全力支持台南興辦社會住宅，財務不是問題。台南市代理市長李孟諺說，多元興辦社會住宅570戶2019年陸續動工，包括東區平實營區、南區警察新村宿舍等，地處精華地段，將改變民眾對國宅印象。

鼓勵年輕人安居樂業

葉俊榮指出，過去構思社會住宅是著眼行政區域，忽略熱點需求；以台南市來說，建議優先在10萬人以上地區，如永康區、安南區、東區、北區、南區等地區興建社會住宅，鼓勵附擔不起高房價的年輕人或有長照需求的銀髮族入住，讓社會住宅朝多元混居發展。

李孟諺表示，台南市未來將朝租金補貼、包租代管、都更取得公益住宅、公有廳舍上方增建及公有土地盤點等多元方向努力，讓台南的年輕人和年輕夫婦可以找到安居樂業的環境，提高生育率，解決嚴峻的少子化現象。

台南市現行社會住宅推動方向，分別採取以租金補貼、包租代管及多元興辦等3階段逐步推動，目前已辦理3萬2000件租金補貼，包租代管自今年起每年也會有1200件；下一階段也將配合內政部清查盤點區位適合國有、國營事業、警消單位、產業園區土地及閒置房舍，作為社會住宅評估基地，以都市更新、BOT等多元方式逐步興辦社會住宅。

葉俊榮保證經費無虞

李孟諺說，以往國宅給人區位不好、品質不好的觀感，未來的社會住宅選定精華地段興建，東區及南區將率先透過都更取得570戶左右社會住宅，「東區房價太高，社會住宅給年輕人一個希望。」其次，是在公有廳舍之上垂直增建住宅如新北秀朗派出所上方蓋了36戶社會住宅；另外，則是盤點10萬人口以上區域的老舊公有宿舍，未來配合宿舍的更新改建來興建社會住宅；最後則是盤點國有或市有土地，尋找適合興建社會住宅標的，專案向營建署申請經費。

葉俊榮當場承諾，中央會持續協助台南包括租金補貼、社會住宅規畫設計的經費，以及未來地方政府興辦的融資利息與非自償性經費的補貼；他還強調，台南市政府未來推動社會住宅無須考慮財務上的困難，中央也會協助取得土地。

(中國時報)