愛河龍舟賽熱身 古禮點睛

2018年06月09日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄愛河端午龍舟賽將於16至18日舉行，8日高巿府祕書長趙建喬率隊在愛河龍舟碼頭為22艘龍舟點睛。他表示今年比賽有111隊、2500餘人報名，總獎金90萬元，每年均吸引20萬人次以上觀光，為高雄帶來4000萬的運動產值。

點睛祭祀儀式由趙建喬擔任主祭官，依循敕水灑淨、朝禮聖號、三獻禮、宣讀文疏、靈章敕筆等古禮進行，邀請毒防局長宋孔慨、中鋼集團董事長翁朝棟、日月光資深處長李淑霞、立委許智傑、巿議員陳麗珍、蔡金晏、何權峰、邱俊憲等人為點睛官。

競爭激烈 冠軍可獲15萬

今年愛河龍舟賽有111隊、2577人報名，中鋼、中鴻、日月光、中華郵政等多家企業組隊，總獎金本來60萬元，健身工廠特別加碼至90萬元，其中傳統龍舟社會公開組14隊參加，競爭最為激烈，冠軍可獲15萬元。

中鋼贊助 夜賽燈光不減

值得一提的是，本屆外籍人士有14隊、231人參賽，遠道而來的高雄市姊妹市西雅圖龍舟隊除參加傳統龍舟、龍舟拔河賽，還將在18日晚上與高雄巿代理市長許立明及一級局處首長共24人組成的首長隊進行表演賽。

高雄龍舟賽舉辦幾十年，早已打響「愛河龍舟」的運動品牌，但夜間燈光就要250萬元，每年預算卻只有300萬元，只夠日間競技龍舟賽，所幸有民間共襄盛舉，今年中鋼贊助350萬元，讓晚間的傳統龍舟可以順利舉辦。

體育處指出，每年端午期間都有超過20萬人次到愛河觀賞龍舟賽，帶來約4000萬元的運動觀光產值。高雄愛河龍舟賽有2項全國首創，包括同時辦理夜間傳統與日間競技的龍舟比賽，第2個是趣味刺激的龍舟拔河賽。

(中國時報)