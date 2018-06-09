不補習喜閱讀 宜縣滿分雙榜首

2018年06月09日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

私立中道中學林紓宇同學國中會考拿到5A++及作文6級分，並列宜蘭縣榜首。（胡健森攝）

國中會考成績8日公布，宜蘭縣有9名學生拿到5A++的滿級分，其中國華國中馬詣翔以及中道中學林紓宇兩名學生更拿到5A++及作文6級分的絕佳成績，並列宜蘭縣的榜首。

國華國中馬詣翔因家境不佳，國中3年完全沒有補習，能在會考取得優異的成績，除了上課時用心聽老師講課，有疑問時主動找老師協助，更重要的是靠著自己努力向學，並且善用網路資源，去彌補因家庭經濟條件不佳而欠缺的學習資源。

對於這次會考作文題目「我們這個世代」，馬詣翔說，原擔心自己寫得過於偏題，沒想到竟拿到6級分真的很訝異，自己寫的內容大概為這個世代很絢爛，有很多好東西，但卻往往只是曇花一現，很快就沒落，未來希望自己能當老師，透過教育改變這個現象，並根植下一代比較善良的個性。

中道中學林紓宇自小就喜歡看書，《西遊記》是他的啟蒙書籍，在讀北成國小時就把一整個書櫃的人物傳記看完，加上家裡離圖書館很近，一有空就跑圖書館。

閱讀大量書籍，讓林紓宇培養出比同儕成熟許多的獨立思考能力，雖然才15歲，卻經常找人討論時事議題，本身喜歡中華傳統文化的他也藉著會考作文盡情發揮，他的主軸是探討這個世代是個「失明的世代」，許多人數典忘祖，將倫理、歷史拋棄不管，整個社會嚴重迷失，應試圖來改變這個世道。

(中國時報)