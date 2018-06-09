棄明星學校 資優生選技職

2018年06月09日 04:10 中國時報 林欣儀 、 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

曉明女中黃睿琳（右）、羅逸悅。（林欣儀攝）

國中教育會考成績出爐，彰化縣員林市大同國中學生詹子萱，日前才考取彰化高中科學班，這次會考成績4A++、1A+，作文5級分，但她放棄科學班，也不打算選擇明星高中，將北上就讀台北科技大學五專部新設「智慧化自動工程科」，當爸爸學妹。

從小學起一路是資優生的詹子萱，習慣性先修課程的她目前已開始接觸高一自然領域課程，原升學目標是台中女中，擁有電機博士學位的父親過去是台北工專校友，把爸爸視為偶像的她，決定北上求學。

台中市曉明女中學生黃睿琳、羅逸悅拿下5A++、作文6級分的滿分好成績，兩人分享讀書方法，就是上課專心、將老師交代的功課做好。

彰化縣精誠中學張雙雙、陽明國中廖苡岑、彰興國中彭鈞達、福興國中周亭汝和二林國中謝秉宏等5名考生，考得5科A++且作文6級分。縣府今年推「5A獎5萬」鼓勵就近入學，謝秉宏決定留二林高中，周亭汝選擇第一志願彰化女中，張雙雙留母校升學。

鹿港國中陳芊穎腦性麻痺，家中經濟不寬裕，苦讀拿到4A1B++的好成績。南投縣草屯鎮旭光高中國中部學生共有15人考取5A，其中洪承翰成績110點最高。

彰化縣今年率中部之先推優先免試入學，可依個人性向擇定1校報名，期限至6月9日、12日放榜。

(中國時報)