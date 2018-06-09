走過憂鬱 過敏女孩盼成心理醫師

台北市私立景文高中國中部學生方茵雖然自小體弱多病，難免壓縮到學習時間，此次會考仍考出34.6分好成績。（景文高中提供）

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中國時報
／台北報導

台北市私立景文高中國中部學生方茵自小體弱多病，不但骨齡比正常同儕小2歲，還有二尖瓣脫垂、只要一流汗就全身過敏，所以平時也無法和同學一起跑跳玩樂。即使如此，她仍勤奮學習，今年會考拿到34.6分，有望錄取第一志願北一女中。

方茵說，因為先天體質關係，出生時體重過輕在保溫箱住了好一陣子，直到現在也因骨齡比正常人小2歲，身高大概只有145公分；又因為二尖瓣脫垂的關係，從小到大班上只要有人生病，她一定跟著「中獎」，常常被迫請病假。不只如此，只要流汗，她全身上下就會過敏，所以也很難跟著同學跑跳玩樂。

但她也樂觀地說，身體對學業的影響並不嚴重，而且正是因為常常請病假，學習時間比其他同學還少，再加上無法進行太多戶外活動，更讓她覺得「如果要跨大視野，看書是最快、最有效的方法」，所以讀書時總會特別集中注意力，希望把握每個學習機會。

這次拿到34.6分的好成績，幾乎穩上北一女，方茵表示，七年級時曾因課業壓力大，連帶有點憂鬱、情緒低落到無法上學，既然目前已經好轉，未來希望能夠成為一名心理醫師，協助憂鬱症患者。

另外，興雅國中學生陳弘碩患有異位性皮膚炎，經常全身乾癢紅腫，但他總是裹著紗布上學，尤其熱愛生物、化學科。這次會考前雖已錄取台師大附中科學班，會考仍努力表現，最後考了33.6分，未來希望研發出克服皮膚宿疾的藥物，幫助像自己一樣的病患。

(中國時報)

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