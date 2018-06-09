舊款落漆 新式門牌徵件票選

2018年06月09日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市1996年全面換發門牌迄今已有22年，市府計畫今年全面換發門牌，更舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，自己門牌自己設計，市民票選新門牌，還有機會獲得高達12.5萬元的競賽獎金及豐富獎品。

民政局長江俊霆表示，門牌是民眾辨識地址重要標示，升格後各家戶1樓門牌以「區」字貼紙遮蔽原本的鄉、鎮、市字樣，改制迄今7年餘，不少貼紙已經脫落、褪色，辨識功能低落，計畫分批換發新式門牌，總面數將達159萬面。

江俊霆說，新式門牌除符合易於辨識，方便用路人尋址，為突顯新北市特色，採公開徵稿，廣邀各界人士及青年學生參加競圖徵選，再由市民票選。

江俊霆說，競圖活動凡設籍並居住中華民國境內個人皆可參加，以新北市在地文化、城市特性，發想能夠展現新北市精氣神門牌，作品採網路上傳方式收件，收件時間為16日至7月15日。

競圖評分標準分為「網路投票」30％，「專業評選」70％，由設籍新北市的市民投票，選出前20名進入「專業評選」，再依內容主題、構圖意象、實際應用等項目選出優勝者，頒發獎金及獎座，總獎金高達12.5萬元，前3名分別可獲5萬、3萬、1萬元獎金，第4到10名每人各5000元獎金。

民政局表示，市民進入活動官網，為喜歡的作品投下支持的一票，還有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、咖啡機及超商禮券等豐富獎品。詳洽：www.houseno.com.tw。

(中國時報)