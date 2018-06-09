恆春中心快閃 歡送志工畢業

恆春區家庭福利服務中心為熱情相挺的學生志工們辦理慶祝畢業快閃活動。（恆春中心提供）

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中國時報
／屏東報導

來自恆春工商的青少年們多年來情義相挺，支持恆春區家庭福利服務中心在國境之南辦理的大大小小活動，恆春中心為回饋這群熱情相挺的學生志工們，也特別為他們舉辦畢業快閃活動，歡送熱血學生志工在踏出校園後，順利走入下一個里程。

恆春中心表示，這群學生志工們每每出席活動，無不在豔陽下揮灑青春與汗水，而活動結束後即使曬得滿臉通紅、以及袖子式的手臂，也不會喊一聲苦，他們都說，這是「青春的印記」，也是每一次活動認真與負責的記錄，因此，在他們人生最重要的階段時，一定要為他們付出點什麼，才能回饋他們的貼心。

恆春中心指出，鳳凰花開、畢業季的到來，有人繼續就學、有人選擇踏上職場，但不管他們在哪一條路上，都會記得大家曾經一起流過的汗與擁有的歡笑，因此，決定再以「表演」來加深他們的回憶，由中心社工組成的街頭表演團體到學校快閃表演，此外，還加上中心吉祥物「蔥仔」來送祝福。

活動現場中，學生志工們除對快閃成員出現在畢業活動現場感到驚喜外，更在活動現場感動地啜泣，並訴說著「雖然畢業了，還是想當中心志工啊」！

因此，學生志工們最後還約定好今年8月4日要在恆春中心所辦理的「親子狂歡季－穿越時光揪團屏東趣」擔任的志工，為高中生活留下最美好的回憶。

(中國時報)

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