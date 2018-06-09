恆春中心快閃 歡送志工畢業

2018年06月09日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

來自恆春工商的青少年們多年來情義相挺，支持恆春區家庭福利服務中心在國境之南辦理的大大小小活動，恆春中心為回饋這群熱情相挺的學生志工們，也特別為他們舉辦畢業快閃活動，歡送熱血學生志工在踏出校園後，順利走入下一個里程。

恆春中心表示，這群學生志工們每每出席活動，無不在豔陽下揮灑青春與汗水，而活動結束後即使曬得滿臉通紅、以及袖子式的手臂，也不會喊一聲苦，他們都說，這是「青春的印記」，也是每一次活動認真與負責的記錄，因此，在他們人生最重要的階段時，一定要為他們付出點什麼，才能回饋他們的貼心。

恆春中心指出，鳳凰花開、畢業季的到來，有人繼續就學、有人選擇踏上職場，但不管他們在哪一條路上，都會記得大家曾經一起流過的汗與擁有的歡笑，因此，決定再以「表演」來加深他們的回憶，由中心社工組成的街頭表演團體到學校快閃表演，此外，還加上中心吉祥物「蔥仔」來送祝福。

活動現場中，學生志工們除對快閃成員出現在畢業活動現場感到驚喜外，更在活動現場感動地啜泣，並訴說著「雖然畢業了，還是想當中心志工啊」！

因此，學生志工們最後還約定好今年8月4日要在恆春中心所辦理的「親子狂歡季－穿越時光揪團屏東趣」擔任的志工，為高中生活留下最美好的回憶。

(中國時報)