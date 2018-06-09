挺家鄉果農 侯友宜叫賣香蕉

力挺果農不分藍綠，侯友宜（左）與民進黨市議員張瑞山、國民黨市議員金瑞龍等人一同義賣香蕉、鳳梨。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

香蕉、鳳梨、荔枝等水果盛產，「穀賤傷農」讓果農叫苦連天，為相挺果農，嘉義同鄉會8日在板橋區農會義賣300箱香蕉及鳳梨，身為嘉義子弟的國民黨新北市長參選人侯友宜到場相挺，國、民2黨多位議員亦共襄盛舉，力挺果農不分藍綠，吸引大批人潮，300箱瞬被搶購一空。

嘉義同鄉會向新北市果菜運銷公司認購300箱香蕉及鳳梨，8日上午假板橋區農會舉辦義賣，同為嘉義鄉親的侯友宜應邀出席，由國民黨議員劉美芳、林國春、金瑞龍及市議員參選人葉元之、江怡臻等人陪同，民進黨議員張瑞山、張維倩父女和議員何淑峰的助理也到場，藍綠同場賣力促銷。

侯友宜推崇嘉義的香蕉、鳳梨品質優良，自己的故鄉目前碰到困難，他更應該跳出來，一起撐過這個最辛苦的「蕉農黑夜」。

義賣會推出鳳梨兩顆80元，香蕉兩串100元的優惠價格，加上藍綠人士同場促銷的帶動，吸引大批人潮排隊搶購，開賣不到1小時，150箱鳳梨和150箱香蕉全數銷售一空。

媒體詢問侯友宜，對手蘇貞昌7日也在賣香蕉，2人誰賣得好？侯友宜笑答，前幾天他就在南部賣香蕉了，這次特別為嘉義同鄉再辦1場，為面臨最大困境的果農找生路。

日前新北市長朱立倫在臉書發文指出，如果因為目前的兩岸關係，造成大陸市場困難，希望中央，至少能針對新南向政策的東南亞、或其他國家，建立行銷、配銷管道，保障台灣農民的生計。

侯友宜表示，不管是兩岸還是國際，我們應該積極幫我們的果農，促銷當地的水果跟產品。

媒體再問，民進黨祕書長洪耀福批評侯不熟悉市政，侯友宜笑說，自己在新北市7年多了，新北市民對我有很深刻的了解，一切以新北市民說了算。

(中國時報)

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