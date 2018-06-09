環保人員搭便車 險象環生

2018年06月09日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議員王美惠8日質詢環保局人員三番兩次「搭便車」，站在廂型車後面的升降板車斗上，只用單手抓著門邊，車子急駛於快車道上，一路險象環生。環保局長張志誠面露尷尬，坦言這是不良示範、「太漏氣」。

王美惠說，5月17日她搭友人的車子，行經嘉雄陸橋，剛好拍下環保局人員搏命演出的驚險鏡頭，環保局員工頭戴工程帽，單手抓著後車廂的門柱、另一雙手扶住「假人」，背朝後、臉朝車內，站在廂型車後的升降板上，車速約4、50公里以上，車子急駛，萬一突然煞車，2人恐有摔車之虞，安全堪慮；此外，是否也有違反交通安全法令之嫌？

王美惠說，她至少已在街上目睹此險象3次以上，顯見不是單一、偶發情形，值得環保局加強注意。議員廖天隆、張秀華也納悶、好奇關心環保人員宛如「蜘蛛人」似的搭車法，同樣認為不妥。

王美惠進一步說明，依據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，此車輛應屬特種車輛或貨車，「車廂以外載客」可處新台幣3000元至9000元罰鍰。

張志誠坦承，疑似除草人員便宜行事，未依規定搭車，會告誡該局員工下不為例。嘉義市警察局則低調說，將依法開罰。

議員陳幸枝還質詢市府有關嘉基醫院附屬的公益事業單位再耕園、長青園，由市府委託營運，向腦麻、殘障協會收取租金當二房東，租金調漲是否合理？是否不利於弱勢社團營生？社會處長張元厚表示，依合約行事，將找弱勢團體了解實際情況，並負起監督之責。

(中國時報)