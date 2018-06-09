阻止政黨獨裁的最後一塊拼圖

2018年06月09日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨透過全面執政優勢，企圖在人民還沒有足夠警覺的情況下，在最短時間內建立完整的政黨獨裁體制，確保「本土政權」永續執政。最新證據是修正《法官法》與《法院組織法》，企圖把政黨影響力滲透進入終審法院，完成「政黨獨裁體制」的最後一塊拼圖。

台灣民主化30餘年來，民眾已經把自由民主視為理所當然，從來沒有想過，也不曾想像，任何人或政黨會企圖把民主社會推回專制威權。尤其是對打著民主進步旗號的民主進步黨。但這兩年來，獨裁復辟已不再只是惡夢，而是逐步成真的現實。

透過選舉操作，民進黨兩年前贏得第2次政黨輪替，掌控中華民國中央政權與絕對多數的地方政府，也首度取得立法院多數席次，做到民進黨長年來追求的全面執政。民進黨在大選期間不斷訴求人民，請求台灣人民讓民進黨入主總統府之外，也應該支持他們黨的候選人進入立法院，讓民進黨政府能在立法院多數席次的支持下好做事。

全面執政後的民進黨，在立法權陪襯下，確實很好做事。他們想做什麼，要做什麼，只要想得出來、於己有利，就不受道德情理規範、不計輿論清議，不管是否違反民主理念與程序正義，都想做、敢做，也很方便做。

只要總統府、行政院一決定，他們可以透過立法院制定《不當黨產處理條例》，迫害、消滅其他政黨，也立法成立了專責機關，實踐他們所定義的轉型正義。接著又透過監察委員提名權，及立法院的行使同意權，不顧輿論譁然，任命揚言「專打辦綠不辦藍法官」的監察委員，並縱容這類監委濫用監察權，立案查察他們眼中不聽話的法官或檢察官。

行政、立法、監察之後，民進黨沒有放過司法。105年9月間，剛執掌政權的蔡英文總統提名了包括司法院正副院長在內的7位大法官，其中至少5人獨派色彩濃厚。我們社會很難期待，這些反中華民國的獨派大法官，會如何正確地依中華民國憲法及憲政精神，解釋中華民國的法律。

果不其然。今年5月間，這個受到民進黨提名影響的大法官會議，就立法委員林為洲、李鴻鈞、高金素梅等38人對前瞻基礎建設預算提出的釋憲聲請案，以立委高金素梅並未參與《前瞻條例》二讀程序的表決，致反對前瞻案的立委總數未達到立委總數三分之一的釋憲門檻，決議不受理立委的聲請案，將這件重要的釋憲案封殺在一壘前。

司法院有三個重要的部分，一是掌握國家法律解釋權的大法官會議；一是執掌國家公務員懲戒權的公務員懲戒委員會；一是各級審判機關。民進黨逐步掌控大法官釋憲權、公務員懲戒權後，又準備把手伸進審判機關。

5月31日，司法院第169次院會完成《法官法》、《法院組織法》等多項金字塔訴訟制度草案，將最高法院、最高行政法院等終審法院法官改變為「特任官」，由司法院院長提名，19位法官遴選委員加上2名立法委員遴定，再呈請總統任命。

最高法院和最高行政法院都是終審法院，屬於社會正義最後一條防線的最終一條維繫力量。他們的判決具有一錘定音之效，影響國家社會的發展及人民的權益至鉅。立委參與終審法院法官遴選，以立委多年藉勢藉端關說的功力，憂心立委勢力干預司法審判，絕非杞人之憂。再加上最近的台大校長拔管風波，更讓各界對總統的終審法官任命權產生疑慮。

或許法政界有一種見解及聲音，認為司法機關長期強調獨立性，已失去適度回應社會期待的能力，有必要加入「民意」問責力道，才能讓司法的審判獨立更健康。但從民進黨掌權或者形成問政力量以來，無論是黨政軍退出媒體，或推動所謂的轉型正義，最終都變成民進黨掌控媒體、民進黨詮釋正義的結果，社會自然會懷疑，司法院修法草案意在開啟民進黨政治力介入司法的門窗，完成政黨獨裁最後一塊拼圖。

特別是拔管案中，曾經一再高喊校園自主的民進黨，可以透過教育部長以各種莫須有的理由，不聘任台大校長遴選委員會遴選出來的校長，如此分際不清，我們怎能期待遴選委員拒絕仰承上意辦理遴選，萬一遴選名單不合上意，總統又能不堅持己意，謹守憲政分際。拔管案經驗讓我們憂心未來可能的憲政爭議。

事已至此，我們既難期待民進黨掌控下的立法院，去阻止司法院提出的這一草案，只能期待我們社會沉默的大眾，能站出來反對這一修法，給我們已經夠脆弱的司法，保留最後一絲清淨的審判空間。

(中國時報)