2018年06月09日 04:10 中國時報 主筆室

北農總經理吳音寧上任快1年，爭議新聞不斷，還被網民封為「二百五高薪實習生」。

吳音寧原本扮「神隱少女」，一概不回應，自總統蔡英文公開力挺後，不但主動受訪，還上政論節目駁斥傳聞並揚言提告，上彈上膛準備反擊。

北農總經理的紛爭總統不該涉入，只因吳音寧是自己人、父親吳晟又是總統府資政，父女的民進黨純度百分百，還是當權新潮流系人馬，小英總統不但公開稱許吳有能力、會做事，甚至要求黨部與行政院對「假新聞」適度澄清。

蔡總統吹起集結號，行政院與民進黨立即上陣護航，綠營名嘴上節目讚揚吳音寧的能力，農委會副主委陳吉仲吹捧吳績效卓越。有了龐大政治資源做後盾保護，吳音寧提槍上陣往前衝，一夕間彷如打通任督二脈，但辯解之詞卻極其蒼白，愈澄清愈顯露其才德不備。

她自清年薪不是250萬，而是月薪14萬，卻讓絕大多數月薪不到4萬的同年齡層上班族覺得刺耳。而且即使月薪14萬，加上工作獎金與年終，與年薪250萬相去不遠。幾千塊錢的差距有什麼好爭辯的？

她該辯駁的不是薪資高低，而是有無能力做好總經理這個職位，如果她能力夠強，年薪250萬無可厚非。

一個議會小話題，演變成藍綠對抗的政治攻防，正如台北市長柯文哲的感嘆：「總統一表態，綠就被迫集結，國民黨不打才怪！」

蔡總統身為國家元首，有必要親上火線嗎？一旦國家有難，又當如何號召全民團結？

(中國時報)