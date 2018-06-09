2018年06月09日 04:10 中國時報 卓亞雄

去年6月14日造成71死的英國倫敦格藍菲大樓火警的調查最近公開初步調查結果。首相梅伊任命5位消防科學專家組成的調查團日前舉行聽證會，本諸「災害應避免重演」，就火場的發現立刻清查有多少建物存在相關導火源，展開防災努力。至於正式的調查報告還需經過一連串公聽會程序。

24層的格藍菲大樓自4樓起火，短短32分鐘即竄燒到頂樓，因該大樓以未經消防測試的易燃建材施作包覆性的外牆。調查顯示，英國至少有300棟高樓以同樣建材做包覆性外牆。調查報告另一質疑點是抵達火場上方的直昇機，讓受困住戶誤以為逃往頂樓獲救機會較大，結果慘遭火焚。調查團認為過去「留在現地等待救援」的消防作業認知必須檢討，救災須因地制宜，隨災變狀況調整。

格藍菲大樓火災快滿1年還提不出總結報告？這可能是台灣官員、民眾會有的質疑。也因為有這樣的認知，國內負責調查火災的地方政府往往只就起火原因「推測」出個說法就交差，卻不一定正確。事實上，沒有重建火場，沒有電腦模擬起火過程，調查結果並不具實質意義。

看看台灣的火場調查是何等草率！2015年1月20日桃園新屋保齡球館火災，造成6位消防員殉職，桃園市政府僅10天就提出檢討報告，提出6大方向檢討改進計畫，內容都是大頭大腦，保有「高高舉起」的空間。

今年4月28日桃園敬鵬電子工廠大火，又奪走6位消防員性命。大火距今已滿40天，市長鄭文燦強調公開所有調查過程，但迄今僅發過2次新聞稿，且都未提起火原因、延燒過程，反而聚焦在遭汙染的老街溪死魚撈出38噸多等等。這樣的檢討難道不是避重就輕？

短短3年國內有近20名消防員喪生火窟，很慘，但如果事件調查只顧著應付檢方追究刑責，及監察院抓行政疏失的火場調查，卻不碰觸火場的科學調查，一定還有下一次的火災。不客氣地說，國內迄今的火場調查沒有一件弄清楚火是怎麼竄燒的。

每件火場檢討都必談加強消防員訓練，但對最基本的火場救援概念卻不導正，導致無謂傷亡。消防員先要自保，才能談救人。

敬鵬火災迄今的調查看不出進度，內政部開過會希望能有較高角度的消防布局，但很遺憾，結果僅定調在部長指示「工廠危險化學品必須列管」，不能讓消防員進了火場盲無頭緒等。就火場的科學調查而言，這可說是瞎子摸象了。敬鵬的無塵室電子廠房密布管線，每條都是高濃度危險化學品，只有做特殊的消防設計，才談得上防救災。

在英國，因為事故調查免責化，在格藍菲公聽會上，調查小組和事件相關人員不怕講實話而被記過或有坐牢之虞，這是科學、獨立調查的基礎。台灣應認真思考火災救災觀念及制度的變革，否則「今天公祭、明天忘記」永遠是常態。

(中國時報)