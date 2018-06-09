對付假新聞不應分色彩

2018年06月09日 04:10 中國時報 賴祥蔚

蔡總統日前主持民進黨新舊黨部主委交接典禮時，呼籲黨部主委在面對網路謠言，要教導民眾分辨假消息、假新聞，中央黨部與地方黨部還要啟動闢謠行動。

新聞中蔡總統提了3個概念：網路謠言、假消息、假新聞。作為傳播學者我試著區分差異：網路謠言是指網路上出現的謠言，可能是個別網友偶一為之，也可能是網軍有組織有系統的散布。至於假消息及假新聞，前者可定義為消息來源公開提供的錯誤訊息，後者可定義為新聞媒體報導的錯誤資訊。這裡說的是可驗證的客觀事實，不涉及自以為是的認定及空話，例如「民進黨古意」、「最會溝通」、「有百分之百的把握台灣正在變好」、「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」。

什麼是網路謠言？不久前在網路流傳很多張228事件的屠殺照片，立法院副院長蔡其昌還在臉書引用，結果眼尖民眾發現這是謠言，前述照片都跟台灣無關。

至於假消息，主要是消息來源造假。例如陳菊當年選高雄市長，其陣營在投票前一晚公開說對手賄選「抓到了」，隔天陳菊以微小差距勝選。所謂賄選抓到了，後來證實是假消息。再如行政院發言人徐國勇說：「太陽花運動沒有打記者及警察。」很多民眾立刻分享當時記者及警察被打的照片，證實這更是假消息。

還有一些假消息看起來超假，但不好確認。例如當多數民調都說總統支持度探底時，親綠機構發布的總統民調還是很高；蘇貞昌才宣布參選新北市長，就有機構說他的民調已超越侯友宜，但其他民調都顯示侯的支持度遙遙領先蘇將近1倍。

至於假新聞，有的是新聞媒體刻意造假，例如《自由時報》曾經用「美編組合」的假照片指控當時總統馬英九「路肩空空不走，卻與民爭道」。

作為傳播學者，想請問蔡總統要對付的是哪一種？在對付時會不會有色彩偏差？如果是第二種，要不要先檢討綠營黨政高層提供的假消息？還是說，因為是以黨主席的身分對黨部主委說話，當然只反擊對民進黨不利的謠言、假消息以及假新聞？本文因為是請教蔡總統，舉例多數跟綠營有關，其實這個議題不該分色彩，只能分是非。

總統槓上假新聞，這不是新聞，最有名的是美國總統川普。有趣的是，川普本人就是假消息的製造大戶，有分析還認為他當選受惠於假新聞。川普批評跟他對立的美國新聞媒體「製造假新聞」，還舉辦「最不誠實、腐敗媒體獎」。美國不是好的示範，台灣千萬不要比爛。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)