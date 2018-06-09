美國正片面改變台海現況

2018年06月09日 04:10 中國時報 傅應川

近期在亞太地緣戰略上頗不寧靜，其中之最當屬朝鮮半島的情勢發展，「川金會」的戲碼尚未上演，前戲就已讓人眼花繚亂，美國總統川普此次能否扳回顏面尚未可知，但美國亟欲在亞太地區維繫其在西太平洋地緣戰略的權力地位，是肯定的，因為這個權力架構，是美國一手建構的。

在西太平洋因韓戰結束，簽訂了「停戰協定」，暫時解除了戰爭狀態。但在西太與此相似，先後建立另一個「不戰不和，亦戰亦和」的局面卻是台海。因此，在地緣戰略上，台海與朝鮮半島情勢的連動，是有歷史發展事實依據的。

台海情勢的形成，係因823台海戰役的結局，今年滿60周年，給台海帶來長達一甲子的和平環境。在此環境下，台灣曾擠進亞洲四小龍之列而風光一時。大陸則抓住此和平發展的戰略機遇改革開放，造就了中國崛起，但這亦是美國霸權勢力上的挑戰，為美國最不能忍受的事件。

無可諱言的，近期美國對兩岸的動作頻頻，莫不與此有關，象徵著二戰後，在西太形塑的地緣戰略架構已見鬆動。就戰略理論言，最想主導情勢發展的是美國，而中國大陸則揚言將主導兩岸關係的發展。此不同的戰略走向必將導致中、美在地緣戰略上的競爭與衝突。而台灣因實力相差懸殊，最有利的選擇在於看著強權角力，而不要陷入其中。

在美國對台出手的作為中，美國國防部長馬提斯聲稱：「反對片面的改變台海現狀」。但何謂現狀，美、中、台三方都沒有一個確切的定義及概念。以筆者的淺見，所謂「台海現狀」就是823台海戰役的結局。因為此結局所形塑的台海戰略架構，維持著兩岸長期的和平穩定。

此結局是「單打雙停」的戰略涵義，認為雙停可無限期延伸，意即「維持和平」；而單打在凸顯「內戰」的歷史情結，依法統兩岸同屬一個中國。當時毛澤東堅持不發動登島作戰，並稱金、馬為連繫兩岸的臍帶，將續由國軍占領。其意即「和平統一，不獨不武」。

由於不願陷入國際戰爭的罪名，兩岸並未簽定停戰協議，全憑「默契」，一如「九二共識」，象徵兩岸關係的特色。然而在中、美簽定的三個公報中，美稱「一中原則」謂「海峽兩岸都堅持一個中國，美國不持反對意見」，用負面表述方式印證了此一事實。

日前外電報導，美國軍方考慮藉自由航行之名，派軍艦穿越台灣海峽，雖然尚未成真，但已牽動兩岸的敏感神經。從軍事觀點言，一艘軍艦穿越台海不是大事，由於共軍在家門口，有其顯著的軍力優勢，應對此事輕而易舉。值得探討的是美國的真實目的，那才是地緣戰略層面的大事，看似拉攏台灣，但不排除另有所圖，對台不利。

職是之故，美艦欲穿越台灣海峽，與美艦停泊高雄雷同，都是美國正在片面改變台海現況。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)