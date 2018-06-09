高雄錯失的機遇

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中國時報
王玉佩

繼餐飲業者在高雄市區掛出「民進黨不倒，經濟不會好」的看板後，又有人在高雄郊區張掛「民進黨不倒，農民不會好」的布條，前者是因陸客遽減而關門，後者則因鳳梨與香蕉盛產血本無歸，兩者都怪罪民進黨政府無能。經濟問題可能成為今年高市選戰的主軸，一再強調「台北玩政治，高雄拚經濟」的國民黨高雄市長參選人韓國瑜，有沒有機會在被認為「綠油油」的高雄翻轉選情，是2018選戰的焦點之一。

韓國瑜常說「高雄又老又窮」，雖然高雄市政府力加反駁，但從負債最多、年輕人口外移比例高來看，此形容並非無的放矢。據統計，至今年3月下旬陳菊高升為總統府祕書長時，高市負債高達2600多億元，在全台城市中最高。因為缺乏就業機會，約有5成以上的年輕人離開高雄前往外縣市工作。這樣的城市不叫老、窮，那麼又該如何稱呼？

民進黨主政20年，高雄市近年還出現了全台未有的特色，那就是到處充斥「素（售）珠（租）」的招貼，即使是中山路、中正路等重要街道亦是如此，甚至是捷運站出口的房子也不能免，說明市府缺乏產業發展策略，對招商引資漫不經心。

2008年5月馬英九當選總統之後，鴻海郭台銘曾允諾要大力投資高雄，宣稱5年內創造3000個就業機會，後來郭董儘管興建了「高雄軟體園區育成研發大樓暨雲端資料中心」，但投資金額不到20億元，提供的就業人口也僅有500人。投資縮水無疑是因為備受市政府的「冷落」。如果當年市府熱烈歡迎郭董，高雄如今應不至於淪為又老又窮的城市了。（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)

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