台鐵朝公司化 將調漲票價

2018年06月09日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台鐵8日慶祝鐵路節131周年，交通部長賀陳旦針對未來台鐵公司化表示，要有三個條件，首先在年金方面要有保障，及可攜式調整；再來是人力優先遞補、將本求利，並要有獎勵同仁的設計；而台鐵今後經營重點應朝向都會區、中短程車輛為主，單一化控制成本更穩定，未來票價也會適時合理調整。

賀陳旦表示，台鐵屬於公營事業一環，退休保障較完整，政府對年金上的討論，不管是專業人員在政府機關或非政府機關，都應有年金的構想，像是可攜式調整等。

針對人力需求，賀陳旦說，不能因為台鐵一直虧損，就減少人力上成本，今年已優先補上台鐵最欠缺的人力，而服務及品質才是真正應該要重視的事項，並讓員工能有合理激勵、績效設計；這方面公務機關是不如事業機構那麼靈活，應該正面面對這件事情。

重視服務品質 先補人力

隨著台中鐵路高架化、高雄地下化，代表台鐵今後經營重點朝向都會區、中短程車輛為主，台鐵今後在購車上，會盡量減少紛雜購車，讓單一化控制成本更穩定；對公司來講，可以擺脫過去不可預測、太多政策性任務干擾，讓經營愈來愈單純，朝長期規畫。

減少紛雜購車 單純經營

賀陳旦也表示，台鐵公司化的期程上面，還要再看資料準備安排情況，現在目標為今年下半年，將過去員工顧慮狀況、公司未來經營方向、營業計劃先準備起來。

另在公司化過程中，不免提出合理票價調整主張，讓經營環境更合理。

台鐵局長鹿潔身表示，台鐵財務狀況一直都不是很理想，票價是對整個財務結構改善的重要事項，未來公司化財務結構才會更健全。目前台鐵局已成立專案小組，加上全世界軌道都逐漸走向企業化經營，因此正整理公司化準備資料，未來會同步和台鐵工會溝通，經營的更有效率。

營收增惹民怨 工會反對

台鐵企業工會理事長張文正表示，工會預計最快10月底召開會員大會，若交通部在此提前提出台鐵公司化計畫，工會一定會反彈，到交通部抗議且不排除罷工，唯有政府端出牛肉，工會才會認真考慮。

張文正說，調整票價後台鐵營收每年只能增加10億元，杯水車薪，且招來民怨，到時候又是第一線員工承受，因此工會反對調整票價。

(中國時報)