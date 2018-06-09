無辜男含冤輕生 檢警遭彈劾

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中國時報
／台北報導

54歲男子陳建國2013年遭指控偷竊超商遊戲點數卡，被檢方認定涉案起訴，但陳認為自己無罪，憤而上吊身亡。監委高鳳仙、高涌誠認定當時的承辦員警粘峻碩及新北地檢署檢察官詹騏瑋處理不當，提案彈劾。監察院8日通過彈劾案，分別將2人移送公務員懲戒委員會及司法院職務法庭審理。

已調北檢檢察官的詹騏瑋透過北檢發言人表示，全案經綜合審酌被告供述、店長指證及比對監視器畫面，認為已達起訴門檻，其程序及實體均無任何違法不當，對監院彈劾感到遺憾。

監委指出，事證顯示遭起訴的陳建國並非竊嫌，真正犯嫌另有其人，負責偵辦的粘峻碩及詹騏瑋未詳查陳所提不在場證明，也不提供重要的監視錄影畫面及翻拍照片供陳指認辯駁，即草率提起公訴，讓陳自覺蒙冤自殺。

監委表示，當晚陳其實是在附近的另家超商購物，兩家便利商店監視畫面顯示，陳與在便利店行竊者都戴著鴨舌帽，但帽子顏色明顯不同，走路姿勢也不一樣，且商店旁的路口監視器畫面也無法證明，更重要的是，陳有不在場證明，就是購物發票。

監委強調，粘峻碩未能嚴守刑事訴訟法及警察犯罪偵查手冊相關規定，明顯違反公務員服務法。另詹騏瑋未詳加檢視或漠視有利陳建國之事實，草率起訴，已構成法官法應予懲戒事由，分別移送公懲會及職務法庭審理。

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(中國時報)

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