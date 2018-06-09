母摔下樓 簡訊揭女兒見死不救

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中國時報
／台北報導

發生於2016年台北市汀州路百坪透天厝的楊姓婦人摔死案，楊婦的馬姓兒女案發後互控對方推媽媽下樓，台北地檢署追查發現，馬女早在消防人員獲報的30小時前，就已傳簡訊給牧師表示「媽媽從樓梯上摔下來，關節都變形了，好可怕」，卻未立即報警施救，延誤送醫，依遺棄致死罪嫌將她起訴。

楊婦原本是歌廳駐唱歌手，後來與馬姓建築工程師結婚，育有1男1女，兩人在2005年打官司離婚，馬過世後，留下百坪透天厝，1樓雙店面出租，兒子住2樓東側，女兒與母親同住西側，經濟環境優渥。

未料，前年楊婦從住家2樓跌落死亡，警方到場處理時，馬女指控哥哥為了爭奪家產殺了媽媽，哥哥否認，並稱自己在睡覺，但後來馬女哥哥向檢方表示，妹妹可能是在精神不佳下推母親墜樓。

檢方調閱監視器未發現楊婦跌落畫面，不過，得知在楊婦告別式當天，1位與死者家屬熟識的牧師跟馬女哥哥談到，馬女曾在案發前約30小時傳了1封簡訊來，告知媽媽從樓梯摔下來的內容，期間馬女還外出買便當。

檢方比對牧師收到簡訊和報案時間，發現比119獲報還早了30小時，法醫也推測死亡時間在獲報的前10小時左右。檢方認為，馬女有照顧母親義務，卻未及早報案施救，依遺棄致死罪起訴馬女。

(中國時報)

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