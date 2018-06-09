康橋科技展 教室變博物館

2018年06月09日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

康橋國際學校秀岡校區8日舉辦一年一度「科學＆科技展覽會 Science and Technology Fair」活動，教室化身成一間間博物館，7至11年級學生發揮巧思，將枯燥的生物、化學融入生活中，校內宛如大型科技嘉年華會，每間教室都是不同的驚奇。

自然科教師領域召集人黃堯琮表示，科技展覽會舉辦多年，但今年特別規畫「博物館式」的主題呈現，每個班級都有不同的主題，將枯燥的生物、化學融入大家的生活中，另外，還有不少學生融入電影、鬼屋、動漫等元素，學生們透過遊戲，潛移默化中對於自然科產生興趣。

主題包括病毒、萌菌、蕈類的探究，還有星際大戰的科技技術研究分析、恐龍、光學的探索等，十分多元有趣，每班同學分為好幾個小組，分別針對選定的主題做不同面向的研究，再透過團隊合作的方式，將教室布置成主題館，藉此讓大家看到不一樣的科展表現。

「科展製作讓班上同學們更團結！」七年級學生林沂頡說，從蒐集資料、簡報製作開始，大家互相討論、激盪不一樣的想法，最困難的地方在於將簡報「海報化」，排版就花了不少的時間，同學間反而因此更有向心力。七年級學生徐照東則讚許，「這是令人難忘的科展經驗！」

八年級學生郭祁君表示，他們將主題與喜愛的動漫《進擊的巨人》、《柯南》等融合，與同學們討論的過程很有趣，「是大家喜歡的主題，做起來很開心！」

康橋國際學校表示，學校是孩子自我探索的重要場域，不僅在課程及活動的設計規畫上非常重視動手做的學習機會，也透過親自動手的過程。

另外，今年活動安排許多如機器人、機關王、科學實驗等相關課程展示，並邀請廠商到校展示相關科技教學活動及體驗，讓全校師生漫步於科學之旅中。

(中國時報)