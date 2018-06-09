樂壇新人輩出 黃韻玲想過退休

黃韻玲（左二）聲援酒商好友，帶著陳竹昇（左起）、陳志強、邵昕站台。

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中國時報
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黃韻玲8日和好友陳竹昇、邵昕、陳志強出席清酒啤酒新品發表會，看到好友的品牌仍在創新求變，她坦言目睹樂壇新世代不斷崛起，曾想過退休不做音樂，「現在有很多新的音樂人真的很棒，看到會覺得有這麼多很棒的音樂人，那我退休好了。但音樂又是我一輩子最愛的，隔天起床後會覺得心中還是有個沒辦法熄掉的火，我雖然老了，還是要拚。」

她去年擔任金曲評審團主席，被問到如何看今年金曲獎，她表示：「很多人都是一步一步在成長，但金曲獎不只看音樂歷程的努力痕跡，還有運氣，靠的是天時地利人和，所以能入圍就很棒了。」她不願講明看好誰得獎，說自己也入圍過很多次，但出道30多年來只拿過一次獎，鼓勵音樂人「每個人的音樂都是很重要的，不能缺少。」

陳竹昇滴酒不沾

邵昕今年3月酒駕遭逮，駕照遭吊銷至今仍不能開車，他昨再度重申：「喝酒不開車。」並爆料黃韻玲喝多了會變得很豪邁，「我剛認識她的時候覺得她很嚴肅，喝酒都慢慢小杯淺嘗，但到一個階段，完全跟一開始的她不一樣，還會跳嘻哈舞。」陳竹昇則自爆酒量極差，連吃薑母鴨都能一秒斷片，因此幾乎滴酒不沾，但他感嘆演戲時無法深刻體會喝醉的感覺，只能靠觀察朋友喝酒後的反應，來揣摩醉客心境。

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(中國時報)

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