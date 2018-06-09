魏德聖 集資百億蓋影城

2018年06月09日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

台北電影節特展《顯影。破格而出：台北電影節20印記》開幕會，8日在剝皮寮歷史街區舉行，邀請《海角七號》導演魏德聖、演員范逸臣、田中千繪、馬念先、馬如龍、沛小嵐站台，該片是10年前北影開幕片，更拿下當年百萬首獎。

魏德聖開玩笑說：「那時候大家都不好過，後來全爬上自己的位置，憤怒的力量還是滿大的！」他之後又推出數部膾炙人口作品，接下來將在台南開拍「台灣三部曲」，並投入高達百億元搭建台灣專屬影城「豐盛之城」。

魏德聖多年前就想拍攝台灣400多年前的荷據時期故事，他終於在前日將計畫發表在「豐盛之城」網站，已有許多人與他聯絡，他表示尚未籌備和開拍：「只是一個決心的宣告，往前沒有退路。」但因影城計畫龐大，被譬喻為台灣「迪士尼」和「環球影城」，有望找來東京海洋迪士尼設計師和《魔戒》特效團隊協助，是否有資金缺口？他笑說：「都還沒有開口！」正專心進行導演功課，「功課做好了，比較能理直氣壯和別人介紹。」

范逸臣避談緋聞

《海角七號》是魏德聖圓夢的跳板之一，演員范逸臣和田中千繪更因該片情牽10年，但2人始終未認愛，昨迴避緋聞問題，范日前被拍到進出田中千繪住居，他表示：「不回應被偷拍的事情。」田中千繪曾被報導想結婚生子，表示：「沒有說過這樣的話，現在還是以事業為重。」欲知更多「豐盛之城」資訊請上官方網站：zeelandia.com.tw。

(中國時報)