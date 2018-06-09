《我的男孩》突圍 海外版權吸3000萬

2018年06月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 （平潭傳真） 報導（平潭傳真）

汪威江（右）、顧超近日參加海峽論壇影視季活動。（洪秀瑛攝）

林心如（後）和張軒睿主演的《我的男孩》海內外都受好評。

「兩岸影視業合作交流研討會」8日在福建平潭舉行，中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江率團參加。台灣影視環境四面楚歌，除了外來劇夾擊、資金不足、人才外流、市場過小、偏重發揚本土文化題材恐難行銷國際市場等窘況，台灣業者昨形容萎縮嚴重程度已升級至「文化國安」層級，期盼政府提出配套措施以促進兩岸影視交流與合作。

汪威江認為，台灣影視多數作品由於資金短缺，故事題材雖好，但格局受限，以兩岸合拍劇來說，台灣資金不足，團隊主導權不在手上，大陸頂多提供部分台灣演職人員名額，增加個人工作機會，實際對台灣影視發展沒有太大幫助。其二，惠台政策後，大陸引進台劇數量雖不受限，但賣出價錢往往不高，對台灣業者杯水車薪。

台劇內銷價跌一半

前八大副總、現任上海恩喬依影視傳媒總經理賴聰筆提到，過去有線台90分鐘的戲賣給無線台播，單集可賣60萬元，現在跌到單集30多萬，內銷價跌了近一半。外銷版權費更緊縮，過去台劇賣大陸版權，單集最多可到近百萬元，現在單集約30多萬。

中天電視董事長兼總經理潘祖蔭直言，由於台灣市場小，許多影視作品現在就像鳳梨、香蕉一樣滯銷，現在在東南亞和東北亞版權也賣得差，因當地播出平台把預算拿去買韓劇。

他指出，近期行銷海外最成功的台劇是林心如、張軒睿主演的《我的男孩》，林心如加上金鐘編劇徐譽庭是賣相佳的2大因素，不算廣告收入已經回收，粗估海外版權收益約3000萬元。

好內容是不二法門

台劇如何突圍？汪威江認為：「如果能設置放映國片院線通路、電視劇有保證播出平台，才能促進台灣影視產業發展。」超人睿奇製作董事長顧超表示，台灣影視的CP值高，能提出創新題材還是優勢；賴聰筆也認為「好的故事內容」是影視作品成功的不二法則。

(中國時報)