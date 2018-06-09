台灣之星 全方位護眼

2018年06月09日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣之星透過視覺創意具象化黃斑部病變患者眼前出現「黑點」及視線模糊的現象，讓民眾了解黃斑部病變的主要病徵。圖片提供台灣之星

台灣之星《我的3/4黑點人生》宣導影片。圖片提供台灣之星

台灣之星2017年將「護眼」的溝通重點聚焦在提升黃斑部病變的認知度，推出「看到黑點就來不及了」系列活動。圖片提供台灣之星

台灣之星不僅致力提供優質網路，並關注因不當使用手機的習慣而危及眼睛健康的問題。有鑑於此，2016年起積極推廣「護眼」活動，連續2年獲得享有永續諾貝爾獎美稱的「亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Entrepreneurship Awards, AREA）」肯定，勇奪「健康衛生推廣獎（Health Promotion）」，成為台灣電信史上唯一獲此殊榮的業者。

台灣之星於2017年10月12日世界視覺日展開《看到黑點就來不及了》系列活動，集結28家指標性品牌及時下具影響力的新聞媒體，在網路上掀起「神秘黑點」風暴，並發表《我的3/4黑點人生》年度護眼宣導影片，透過黃斑部病變年輕患者－李姿瑩親身經歷，提醒國人正視黃斑部病變的危害。台灣之星同時運用電信通路優勢，串聯全台門市、官網、電話客服等虛實通路，全方位溝通護眼觀念，成功提升國人對於黃斑部病變的認知度高達79%。

看到黑點就來不及了

台灣之星總經理賴弦五表示：「有感於醫療保健議題艱澀難懂，台灣之星為善盡企業責任，2017年將『護眼』的溝通重點聚焦在提升黃斑部病變的認知度，推出『看到黑點就來不及了』系列活動，透過視覺創意具象化黃斑部病變患者眼前出現『黑點』及視線模糊的現象，讓民眾第一時間就能了解黃斑部病變的主要病徵。再加上由年輕患者口述罹病心路歷程，及善用社群網路擴散的優勢，不僅迅速引起網友的熱烈討論，甚至獲得立法委員支持，提倡將黃斑部病變列為勞工健保檢查的必要項目。」

AREA亞洲企業社會責任獎於2006年創辦，由非政府組織亞洲企業商會主辦，獎項包含：綠色領袖獎、人才投資獎、社會賦權獎、中小企業責任獎、健康促進獎及責任商業領袖獎等六大獎項，鼓勵亞洲企業善盡社會企業責任。台灣之星歷經4個月書面審查、面談訪問、專家評審等過程後，最終從205件高水準作品中脫穎而出，成為連續2年獲此殊榮的台灣電信業者。

活動引網友熱烈討論

台灣之星護眼宣導活動亦榮獲多項國內外行銷及企業社會責任獎項肯定，包括善用社群高度擴散優勢，將護眼訊息傳遞給網路重度使用者，蟬聯2屆《Daily View網路溫度計》「企業社會責任網路排行總調查-健康關懷組」冠軍、以2倍票數差異摘下《動腦雜誌》「2017流行廣告金句獎－消費者票選最佳人氣獎」；同時亦獲得亞太區公關界最具權威的《PR Awards Asia 2018》評審團青睞，成為全台唯一入圍「公眾教育 (Public Education)」獎項的電信業者。

█護眼宣導影片：https://youtu.be/EUCrianOawI

█護眼宣導官網：https://www.tstartel.com/static/2017csr/2017csrq4.htm

(中國時報)