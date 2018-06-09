住進加賀屋暢玩兒童新樂園

2018年06月09日 04:11 中國時報 劉育良 報導

從日勝生加賀屋的房間看窗外綠意，讓人心曠神怡。 （日勝生加賀屋提供）

夏日泡湯，別有一番滋味和感受。（日勝生加賀屋提供）

多久沒有體驗遠足的樂趣了？多久沒有到兒童樂園回味童年樂去了？這個暑假，且讓日勝生加賀屋的「遠足趣！兒童新樂園」兩大一小親子住房專案，來場大手牽小手的互動，留下大人重溫、小孩嘗鮮的美好回憶。

漫漫暑假即將展開，家長們免不了苦惱怎麼安排家中寶貝的放假行程，今年，這個老問題當可迎刃而解，日勝生加賀屋和台北市兒童新樂園聯手推出，從6月21日起至8月31日止、推出「遠足趣！兒童新樂園」親子住房專案，大人帶著家中的心肝寶貝入住，吃著小朋友喜歡的煎餅，免費暢遊兒童新樂園，打造暑假新玩法。

闔家出遊，在充滿童趣和溫泉的氛圍中，展開今夏最特別的親子樂，每人只要5400元＋10％起（此方案須3人成行才可享用）就能入住北投加賀屋，無論大人小孩皆含早晚餐，還擁有3張兒童新樂園一日票，從早到晚園內13項遊樂設施不限次數使用，只要你有體力、掌握時間，就能一票玩到底，盡情享受笑聲、尖叫聲交融的遊戲魅力，熱力迎夏。

穿浴衣參加納涼祭

兒童新樂園營造赤子心，入住北投加賀屋的賓客，不僅能體驗純正日式榻榻米客房，恣意享受溫泉洗滌，還可換上浴衣參加館內「納涼祭」的系列活動，彷彿來到日本、實地參加各種夏日祭典的心情。

室內的靜態觀賞和泡湯，和兒童新樂園的戶外遊戲奔放，兩樣方式和心情大不同，卻都能為「遠足趣！兒童新樂園」親子住房專案換得最簡單且方便的暑假樂趣。

遠足趣！兒童新樂園

兩大一小入住房型：園景和式／和洋標準套房

費用：平日1萬6200元＋10％。假日1萬8200元＋10％

特色： 入住者皆可享用精緻早晚餐

日和廳「加賀屋煎餅」1盒

兒童新樂園×加賀屋聯名一日暢遊票3張（價值540元）

預約專線：（02）2891-1238。詳情請洽官方網站。

(中國時報)