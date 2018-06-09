《看不見的台灣》觀神靈和解

2018年06月09日 04:11 中國時報 徐桐炘 專訪

電影《看不見的台灣》由林明謙執導，記錄一群通天語、為鬼神傳訊的「通靈姊姊」，不知不覺解決鄭成功和西拉雅族之間300多年來的對立。

傳訊者「阿寶師」林寶貴和美玲操著一口天語，由翻譯者貫譽解釋鄭成功、九皇子等人的說法，最終完成一場「世紀大和解」，外人看似是迷信，但她們有各自的使命感，林寶貴笑說，現在時間幾乎不夠用，「每天晚上客廳人潮排滿滿的，都希望來找我們幫忙啊！」

阿寶師 原是公務員

阿寶師人生道路上深受上天眷顧，在司法機關擔任主計人員，原只是僱員，之後高考及格成為公務員，她笑說：「老天爺給的恩典，一躍12級。」但周圍出現流言蜚語，「大家看不到我的努力。」要求完美的她因成為箭靶感到痛苦，為求內心平靜接觸「母娘道」，卻意外學會「天語」。

大病初癒 聽懂天語

原本以藏傳密宗教導身心靈平衡的貫譽，則因多年前一場大病，整整2個月只能臥床，完全無法工作，「爬起來就倒下去，後來都睡在沙發。」閒不下來的她開始寫精油療法書籍，讓身心沉靜，恢復體力後突然和成為客戶的阿寶師「對上焦」，聽懂九皇子透過阿寶師說出的天語，貫譽表示那不是語言，「更像音樂和電磁波。」

貫譽曾向導演林明謙表示：「導演，你有劇組，我有哏！」她後來回想，一言既出駟馬難追，「就像是肚子搞大了！」意外開展一段「看不見的旅程」，甚至追到鄭成功當年和原住民族間的恩怨，還遇上西拉雅族的祖靈，都是開拍之初未能預料之事，該片15日上映。

(中國時報)