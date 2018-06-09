宏碁攜手英雄聯盟 搶攻電競市場

2018年06月09日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

搶攻電競市場，宏碁推出多款符合工作、學習與娛樂需求的電競新品，新增Nitro電競產品線，擴大Predator產品區隔及價格帶，今年正式進軍職業賽領域，與Garena結盟成為台港澳最大電競職業聯賽《英雄聯盟》2018 LMS職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴，協助戰隊菁英成為國家代表選手，朝海外爭霸、為台灣爭光。

宏碁今年並號召全台盟校舉辦Predator League電競盟校盃，累積玩家比賽經驗及磨練戰技，明年年初更有機會代表台灣與國際級選手對戰。台灣區總經理林佳璋表示，「宏碁深耕校園培育人才，奠定長期電競產業發展基礎、扶持世界級、職業賽事，創造產官學多贏局面，打造完整電競生態圈。」

Predator League電競盟校盃將在年底進行台灣區決賽，獲選的台灣代表隊伍將前往曼谷參加2019年宏碁亞太區Predator League電競聯盟大賽，預計16個國家超過3000支電競隊伍參賽。

Nitro系列推4款新機

此外，因應畢業季到來，宏碁發表全新電競產品系列Nitro，新增3到5萬價格帶Nitro 50電競桌機及Nitro 5筆電，推出4款新機，品牌公關表示，9到14萬元的Predator Helios 500筆電及約7到8萬元價格的Predator Orion 5000桌機，是專業級頂級玩家的新選擇，而專為電競設計的周邊商品更不容玩家錯過，包括滑鼠、滑鼠墊、鍵盤、耳機、背包，從12日起至7月15止，購買指定產品，上網登錄即可參加抽獎，詳情可洽宏碁官網。

(中國時報)