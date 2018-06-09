愛馬仕秋冬 玩轉法式日常

2018年06月09日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

2018秋冬男裝借用當代藝術家David Hockney筆觸，並以皮革拼接的細膩手法，演繹饒富普普風格的「Endless Road」圖紋，穿黑與灰褐雙色防潑水Toilbright絎縫長大衣16萬9800元、覆盆子色「Endless Road」圖紋印花喀什米爾羊絨針織套衫5萬7300元、海軍藍立領府綢棉襯衫1萬9100元，喀什米爾羊絨混紡褲3萬1900元。（HERMES提供）

HERMES愛馬仕Last Night圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾（100x100公分），2萬6300元。（HERMES提供）

HERMES愛馬仕Square系列山羊麂皮短靴，5萬1900元。（HERMES提供）

HERMES愛馬仕Mosaique au 24系列Monsieur小牛皮包，24萬8700元。（HERMES提供）

HERMES愛馬仕Haut a courroies系列Togo小牛皮與Swift 小牛皮拼接包，122萬1700元。（HERMES提供）

HERMES愛馬仕四輪溜冰鞋，價格未定。（HERMES提供）

展示空間中還放置如西洋棋、賽馬檯等不同童趣裝置，令人玩性大開。（HERMES提供）

HERMES愛馬仕Mini Harnais系列Swift小牛皮雙圈皮帶，7萬9800元。（HERMES提供）

2018秋冬系列女裝，藝術總監Nadege Vanhee-Cybulski將馬具中的披毯、馬鞍等元素融入服裝設計中，搭配使用獨家機能布料，完成兼具舒適及實用性質的多層次穿搭，穿桃花心木棕防潑水Toile H帆布漁貂兜帽式大衣101萬8700元、牛津藍山東絲綢襯衫5萬9500元。（HERMES提供）

位於內湖的北歐風咖啡店Fika Fika Cafe，昨（8日）變身為法國精品HERMES愛馬仕的祕密遊樂基地，漆成綠色的積木展櫃和西洋棋、手搖賽馬檯等童心裝置，讓人一踏入就不自覺玩性大開，不由得露出會心一笑。

馬術精神玩轉仕界 演繹女性優雅

許多人心中HERMES愛馬仕殿堂級的貴婦形象，是建立於價格標籤之上，其所反映的正是物件本身所擁有的細膩材質、作工和稀有性。適逢秋冬新品上市之際，品牌再度透過系列為自己正名，充分展示骨子裡埋藏的幽默精髓，並以「玩轉仕界」為本季主題，帶我們挖掘故鄉巴黎生活中的日常逸趣。

女裝部門藝術總監Nadege Vanhee-Cybulski，從品牌核心馬術出發，自結構中演繹當代女騎士的優雅身影。以馬披毯為靈感的外套，搭配多層次寬褲、菱形巾襯衫等，共同為本季飄逸纖長的輪廓定調。揉合取材馬具金屬D環細節的大衣，或是源自馬鞍墊上的菱形紋絎縫元素，則加入Twaillaine和雙面做工喀什米爾羊絨的經典行列，訴說舒適、率性的自信形象。

麗春花紅與茜草紅等色調，為視覺帶來一絲嫵媚嬌點，印著「戰神庇佑」絲巾上圖騰的上衣和饒富民族色彩的Tartan格紋，與扎實的獨家防潑水Toile H機能帆布一起，凸顯摩登女性的大膽個性。而直搗工藝核心的皮具、配件，更是激起收藏欲的入手指標，品牌巴黎福寶大道24號總店地板的馬賽克，變為全新Mosaique au 24包款的鎖頭，輕鬆用一指按壓即可觸動，傳奇Kelly包的鎖頭形狀，亦成為鏈結項鍊、耳環的重要符號，拆解多種品牌標誌性零件，組成貼合美觀及功能性的時尚風格。

普普藝術無盡想像 譜寫男性灑瀟

男裝方面，創意總監Veronique Nichanian則以精幹都市、活力商務、閒適優雅、運動、沙灘、晚宴等6大主題切入，不能忽視的「Endless Road」圖騰，藉用當代藝術家David Hockney筆觸，詮釋1960年代洋溢普普藝術風情的加州風景，其中Haut a courroies包款更需要47片皮革悉心縫製、刺繡。貼合玩心四起的主題，絲巾也被品牌換上DJ檯、大富翁遊戲盤等圖案，領帶背後則藏有脣印、刺青等叛逆細節，更加入了四輪溜冰鞋、衝浪板等趣味選項，讓男人盡情揮灑瀟灑不羈的生活美學。

像是闖關遊戲一般，不亦樂乎的穿搭、玩耍中，愛馬仕好似為我們標示了一張尋找個人品味的尋寶地圖，輸入「#HermesAW18」通關密語，伴隨著美國等地官方網站的升級消息，有著180餘年歷史的品牌，也像是加快了腳步，帶著「玩轉」傳統中的欣喜，奔向下一個包容數位內涵的新「仕界」。

(中國時報)